Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояКто такая Валентина МолодаяПьяные ДТП и организация протестов с избиениями под домом учителя: что известно о "медике скорой", собравшей толпу возле военных под КиевомРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дороже"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. Фото"Спасал жизни": от удара вражеского КАБа погиб военный хирург Артем "Кусто" Багрий. ФотоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЭффект Deep Strike. Как экипажи ССО отодвинули границы фронта на 3000 километровЭффект Deep Strike. Как экипажи ССО отодвинули границы фронта на 3000 километров"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказания"Все понимают, кто это": Елена Тополя нашла "прослушку" у себя дома и намекнула, что заказчик секс-скандала может избежать наказанияНаталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спортНаталия Егорова впервые раскрыла, кем работает ее старший сын за границей: выбрал бизнес, а не спорт
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
351
Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение
Орхидея чаще всего теряет цветы из-за ошибок полива. Источник: Kristina Strasunske

Осенью и зимой садоводы меньше времени проводят со своими зелеными насаждениями на улице, но комнатные растения по-прежнему нуждаются во внимании и уходе. Например, холодное время года может быть довольно сложным периодом для орхидей.

Эти нежные растения радуют нас разнообразием цветов и тонким ароматом. Однако из-за неправильного ухода цветы иногда начинают опадать раньше, чем должны. О том, как этого избежать, рассказало издание Express.

На самом деле ошибок, приводящих к таким последствиям, две. И они, по сути, противоположны друг другу. Это либо чрезмерный, либо недостаточный полив орхидеи в осенне-зимний период. Вот как разобраться, в чем проблема, и все исправить.

Чрезмерный полив

Одна из самых частых причин преждевременного опадания цветов – избыток воды. Частота полива зависит от субстрата, в котором растет орхидея: если это смесь коры, растение обычно поливают раз в 5-7 дней, а если сфагнум – раз в 10–21 день.

Читайте также
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
8,5 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
8,5 т.
Петропавловская Борщаговка: причины и последствия конфликта
Игорь Савчук (военный)Игорь Савчук (военный)
5,7 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага
5,7 т.
Как поддельная "скорая", титушки и толпа устроили диверсию в пользу врага
Владимир ВятровичВладимир Вятрович
5,5 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
5,5 т.
Россия постепенно демонтирует то, благодаря чему Украина до сих пор держится. Что делать?
Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение

Именно сбалансированный полив позволяет орхидеям по-настоящему пышно цвести. Источник: Mark de Leeuw

Корням орхидей нужна не только влага, но и доступ воздуха. Если они постоянно находятся в воде, может начаться гниение. Из-за поврежденных корней растение хуже поглощает воду и питательные вещества, необходимые для нормального развития и цветения. Если на корневой системе цветка заметны подгнившие участки, их нужно осторожно удалить, а орхидею пересадить в свежий специальный субстрат.

Чтобы определить, пора ли поливать растение, можно проверить влажность субстрата пальцем или деревянной зубочисткой. Если грунт сухой, орхидее нужна вода. После полива важно дать стечь лишней жидкости: горшок не должен стоять в воде.

Недостаточный полив

Не менее вредной может быть и нехватка влаги. Если орхидея получает слишком мало воды, развивающимся цветам не хватает необходимого питания. Из-за этого они могут преждевременно опадать. В то же время чрезмерно мокрый субстрат повреждает корни, и растение уже не способно поглощать достаточно воды, даже если ее вокруг много.

Поэтому важно соблюдать баланс: не допускать пересыхания субстрата, но и не заливать орхидею. Именно правильный, сбалансированный полив помогает сохранить здоровые корни и продлить цветение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти замиокулькас от пожелтения во время отопительного сезона.

Похожие темы
Лайфхаки огород-садсадкомнатные растениярастенияцветыуход
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!