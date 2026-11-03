Почему цветы орхидеи быстро опадают: как спасти растение

Осенью и зимой садоводы меньше времени проводят со своими зелеными насаждениями на улице, но комнатные растения по-прежнему нуждаются во внимании и уходе. Например, холодное время года может быть довольно сложным периодом для орхидей.

Видео дня

Эти нежные растения радуют нас разнообразием цветов и тонким ароматом. Однако из-за неправильного ухода цветы иногда начинают опадать раньше, чем должны. О том, как этого избежать, рассказало издание Express.

На самом деле ошибок, приводящих к таким последствиям, две. И они, по сути, противоположны друг другу. Это либо чрезмерный, либо недостаточный полив орхидеи в осенне-зимний период. Вот как разобраться, в чем проблема, и все исправить.

Чрезмерный полив

Одна из самых частых причин преждевременного опадания цветов – избыток воды. Частота полива зависит от субстрата, в котором растет орхидея: если это смесь коры, растение обычно поливают раз в 5-7 дней, а если сфагнум – раз в 10–21 день.

Корням орхидей нужна не только влага, но и доступ воздуха. Если они постоянно находятся в воде, может начаться гниение. Из-за поврежденных корней растение хуже поглощает воду и питательные вещества, необходимые для нормального развития и цветения. Если на корневой системе цветка заметны подгнившие участки, их нужно осторожно удалить, а орхидею пересадить в свежий специальный субстрат.

РЕКЛАМА

Чтобы определить, пора ли поливать растение, можно проверить влажность субстрата пальцем или деревянной зубочисткой. Если грунт сухой, орхидее нужна вода. После полива важно дать стечь лишней жидкости: горшок не должен стоять в воде.

Недостаточный полив

Не менее вредной может быть и нехватка влаги. Если орхидея получает слишком мало воды, развивающимся цветам не хватает необходимого питания. Из-за этого они могут преждевременно опадать. В то же время чрезмерно мокрый субстрат повреждает корни, и растение уже не способно поглощать достаточно воды, даже если ее вокруг много.

Главные истории дня

Поэтому важно соблюдать баланс: не допускать пересыхания субстрата, но и не заливать орхидею. Именно правильный, сбалансированный полив помогает сохранить здоровые корни и продлить цветение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как спасти замиокулькас от пожелтения во время отопительного сезона.