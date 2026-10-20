Почему кот всегда спит в одном и том же месте: о чем этот выбор говорит о животном

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой: осталось собрать 10 тыс. грн ($220)Россия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоРоссия ударила по трассе "Киев - Одесса" на Киевщине: горят авто, погибшие и пострадавшие. Подробности и фотоКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 годуКогда переводят часы на зимнее время: точная дата в 2026 году"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Бспрецедентный риск". Усик – Фьюри 3: искусственный интеллект назвал победителя боя"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил Гассиева"Карлик из России. Ему тут не место": чемпион мира эпично унизил ГассиеваВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоВ Кропивницком на могиле погибшего защитника установили памятник с надписью на русском языке: решение вызвало дискуссии. Фото и видеоИллюстрация — нарезанный сырСупермаркеты в Украине завалили дешевыми продуктами из ЕС: что происходит на рынкеВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоВэнс заявил, что Украина не должна вступать в НАТО и должна прекратить удары по российским НПЗ. ВидеоЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентЧто добавить в фарш для котлет для сочности: понадобится всего один ингредиентКим Чен ИнКим Чен Ин мог впасть в кому после кровоизлияния в мозг? Что стоит за громкими слухами и какой диагноз ему приписывали

Почему кот всегда спит в одном и том же месте: о чем этот выбор говорит о животном

Алина МилсентАлина Милсент
Time to read3 мин
756
Почему кот всегда спит в одном и том же месте: о чем этот выбор говорит о животном
Почему кот спит на одном месте. Источник: Создано с помощью ИИ

Кошки могут часами отдыхать на одном подоконнике, в углу дивана или даже в обычной картонной коробке, игнорируя специально купленный лежак. Такая привязанность к определенному месту не всегда объясняется привычкой.

Как пишет издание NLC, выбор места для сна может свидетельствовать о потребности животного в безопасности, тепле, покое и близости к хозяину. Постоянное возвращение в одно и то же место чаще всего говорит о том, что кот нашел комфортное и безопасное место.

Почему кошки привязываются к определённому месту

Кошки проводят во сне и отдыхе примерно 12–18 часов в сутки. Несмотря на то, что домашним питомцам не нужно охотиться за пищей, они сохранили многие природные инстинкты.

Во время сна животное становится более уязвимым, поэтому пытается найти место, где его никто неожиданно не потревожит. Важны не только мягкость поверхности, но и возможность контролировать окружающее пространство и при необходимости быстро покинуть укрытие.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
6,3 т.
Удачный день для решения деловых вопросов: Львы, начинайте действовать, в Весам повезет в финансах – гороскоп на 20 октября
Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
3,1 т.
Не ставьте там комнатные растения: 7 неподходящих мест в доме
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы
2,5 т.
Названы страны, в которых практически не едят картофель: у них есть свои альтернативы

Если кот каждый день возвращается в один и тот же уголок, вероятно, там он чувствует себя в безопасности. Знакомые запахи, звуки и предсказуемая обстановка помогают ему расслабиться.

Что означает любимое место для сна

На шкафу или другой высоте. Некоторые кошки любят наблюдать за домом сверху. Высокое расположение позволяет хорошо видеть всё вокруг и в то же время оставаться на расстоянии от возможных раздражителей. Особенно полезны такие места в квартирах, где живут другие животные или маленькие дети. В то же время это не обязательно признак страха: уверенные в себе кошки также любят отдыхать на высоте.

В коробке или под кроватью. Закрытые пространства создают ощущение защищенности. Когда спина и бока кота прикрыты, ему легче спокойно заснуть. Такие места часто выбирают осторожные животные, хотя даже очень общительные питомцы иногда нуждаются в уединении.

Рядом с хозяином. Если кот регулярно засыпает у ваших ног, на подушке или прижимается к телу, это может быть признаком доверия. Его привлекают тепло, знакомый запах и ощущение безопасности. Однако кот, предпочитающий отдельное место для сна, не обязательно меньше любит хозяина.

У батареи или на солнечном подоконнике. Кошки любят тепло, поскольку оно помогает поддерживать комфортную температуру тела. Поэтому с наступлением холодов они могут перемещаться ближе к отопительным приборам. Важно лишь следить, чтобы поверхность не была слишком горячей, а животное могло свободно отойти.

На одежде или любимом пледе. Нюх играет важную роль в поведении кошек. На вещах остаются знакомые запахи, в частности запах самого питомца и его хозяина. Именно поэтому обычная кофта иногда привлекает животное больше, чем новый дорогой лежак.

Когда смена места для сна должна насторожить

Смена привычного места отдыха не всегда свидетельствует о проблеме. Кошки могут выбирать разные уголки в зависимости от температуры, времени суток и домашней обстановки.

Однако резкие изменения в поведении требуют внимания. Например, если кот раньше легко запрыгивал на шкаф, а теперь отдыхает только на полу, причиной могут быть болезненные ощущения или проблемы с суставами.

Также стоит насторожиться, если животное внезапно начало постоянно прятаться, стало вялым или спит значительно больше, чем обычно.

Особенно важно обратиться к ветеринару, если изменения сопровождаются отказом от еды, хромотой, необычным поведением или нарушениями мочеиспускания.

Как обустроить комфортное место для кота

Лучший способ выбрать лежак — понаблюдать за привычками питомца. Если он любит высоту, можно оборудовать устойчивую полку или специальную платформу. Для животного, которое часто прячется, больше подойдет закрытый домик или коробка с мягкой подстилкой.

Пожилым кошкам, которым сложно прыгать, стоит предложить низкое и легкодоступное место для отдыха.

Желательно также иметь несколько лежанок в разных частях дома, чтобы животное могло самостоятельно выбирать, где ему удобнее.

Не следует постоянно будить кота, переносить его с любимого места или заставлять спать в другом уголке. Привычная обстановка и возможность самостоятельного выбора помогают животному чувствовать себя спокойнее.

OBOZ.UA также рассказывал, почему кошки спят, свернувшись калачиком.

Похожие темы
котсонживотные
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники