Многие считают, что капсулы для стирки могут упростить повседневные дела. В конце концов, не нужно отмерять, сколько моющего средства и жидкости заливать в стиральную машину. Просто бросьте одну капсулу в барабан, и все.

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Однако после выгрузки белья вы часто можете заметить, что на одежде появляются неприглядные полосы, а пятна, которые вы хотели удалить, все еще остаются. Часто виновата не сама капсула, а ее неправильное использование, пишет OBOZ.UA.

Использование капсул может показаться простым, но многие мелкие недочеты могут привести к невыстиранной одежде и неэстетичным пятнам. Одна из самых распространенных ошибок – бросать капсулу поверх одежды или между вещами.

Если разместить ее таким образом, она может застрять в резиновой манжете, из-за чего вода будет поступать в недостаточном количестве. Достаточное количество воды критически важно для растворения капсулы. Кроме того, некоторые люди иногда кладут капсулы в отделение для моющего средства. К сожалению, это может привести к засорению сливной трубы не полностью растворившейся пленкой.

Перегрузка барабана тоже может стать проблемой. Когда он переполнен, одежде остается слишком мало места для движения. Вода и моющее средство распределяются не так эффективно, и капсула может застрять между тканями и не раствориться полностью. Это оставляет липкие полосы и пятна на одежде.

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Температура и выбранная программа также имеют значение.В экспресс-программах продолжительностью до 15 минут или при температуре ниже 30°C пленка капсулы не успеет полностью раствориться.

Чтобы капсулы для стирки работали эффективно и не оставляли пятен на одежде, важно соблюдать несколько основных правил. Сначала поместите их сухими руками на дно пустого барабана, если производитель стиральной машины не рекомендует использовать специальный отсек. Только после этого загрузите одежду и выберите подходящую программу, адаптированную к типу ткани, времени стирки и температуре.

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Хотя иногда возникает соблазн добавить в барабан еще одну блузку, лучше этого не делать. Белье должно иметь пространство для свободного движения во время цикла стирки. Как правило, около 20% вместимости барабана должно оставаться свободным.

Также важно, как вы храните капсулы. Лучше всего хранить их в оригинальной, плотно закрытой упаковке в сухом месте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что регулярная стирка постельного белья помогает уменьшитьнакопление пота, отмерших клеток кожи, бактерий и других микроорганизмов. Поэтому специалисты рекомендуют стирать простыни и наволочки примерно раз в неделю. Хотя точная частота зависит от условий сна и индивидуальных особенностей.