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Почему банки и страховые компании не могут подключить ChatGPT к своим данным: интервью с архитектором облачных решений и интеграции ИИ в корпоративные решения Олегом Бондарчуком

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read4 мин
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Почему банки и страховые компании не могут подключить ChatGPT к своим данным: интервью с архитектором облачных решений и интеграции ИИ в корпоративные решения Олегом Бондарчуком
Почему банки и страховые компании не могут подключить ChatGPT к своим данным: интервью с архитектором облачных решений и интеграции ИИ в корпоративные решения Олегом Бондарчуком

Банки и страховые компании уже используют языковые модели там, где достаточно общих знаний: для черновиков писем, переводов, маркетинговых текстов. Большего бизнес ожидает от помощника, который отвечает на вопросы по договорам, делам о выплатах и клиентским досье. Здесь возникают вопросы, на которые общедоступный чат не отвечает: из какого документа взят ответ, имел ли сотрудник право его получить и остался ли след для аудита.

Олег Бондарчук более 18 лет работает с корпоративной инфраструктурой и облачной безопасностью, сейчас проектирует среды Microsoft Azure в рамках проекта для перестраховочной компании General Re Corporation. Ранее он руководил разработкой архитектуры корпоративного ИИ-ассистента R2 Copilot. Олег имеет статус Senior Member IEEE и оценивает заявки других инженеров на этот статус, получил награду Cases & Faces 2025 и серебряную награду ECDMA Global Awards 2025, пишет научные статьи о кибербезопасности и ИИ. В интервью он объясняет, что должно произойти между данными компании и моделью, прежде чем сотрудники получат ИИ-ассистента.

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— Почему банк или страховая компания не могут просто подключить ChatGPT к своим данным?

Технически это несложно. Сложно гарантировать, что помощник увидит только то, что разрешено конкретному сотруднику, а каждый его ответ можно будет объяснить и проверить. Это похоже на нового сотрудника, которому в первый день дали ключи от всех кабинетов и архивов: нужную папку он найдет, но откроет и ту, которую ему видеть не положено. Модель здесь – самая простая часть. Готовность данных и система управления доступом у каждой организации свои, и именно на них такие проекты обычно и застревают.

— Вы проектируете слой между корпоративными данными и ИИ. Что в него входит?

Три направления, которыми в ИИ-проектах обычно занимаются разные люди:

  1. Облачная архитектура определяет, где находятся данные и модель, и насколько изолированы эти среды.
  2. Безопасность отвечает за идентификацию пользователя, права и журналы.
  3. Сами данные, их качество, структура и происхождение.

Магистерская программа по Data Science научила меня смотреть на данные глазами аналитика и сразу проектировать этот слой под поиск и машинное обучение.

В 2022 году под вашим архитектурным руководством был запущен R2 Copilot – корпоративный помощник на Azure с интеграцией в Word, Excel, Outlook и Teams. Что там пришлось решать, помимо самой модели?

Почти все. Ассистент работал в Azure-среде клиента, поэтому мы определяли, как он распознает пользователя, где проходят границы между подразделениями и сколько контекста получает каждый запрос. Модель получала минимум информации, необходимый для ответа на вопрос, а запросы регистрировались в журнале. Решение прошло внешний технический аудит и получило отметку "certified software" в программе Microsoft Solutions Partner, а впоследствии этот подход превратился в линейку помощников для отдельных бизнес-сценариев.

— Что самое опасное в прямом подключении?

Модель ничего не знает о корпоративных полномочиях. Специалист по урегулированию убытков работает со своими делами, договоры перестрахования доступны узкому кругу лиц, кадровые документы – еще более узкому. Если индекс был собран без этих ограничений, помощник передаст сотруднику медицинское заключение из чужого дела. К тому же персональные данные, медицинская информация и коммерческая тайна имеют разные правила хранения и удаления, а общий канал передачи контекста в модель смешивает их.

— Предположим, доступ настроен правильно. Достаточно ли этого, чтобы ответам можно было доверять?

В регулируемой отрасли ответ должен иметь происхождение: источник, версию документа, дату и правило, по которому он сформирован. Если условия кредитного продукта менялись три раза за год, а помощник процитировал старую редакцию, без этой цепочки никто не выяснит, откуда взялась ошибка. Часто полагаются на RAG, но он лишь подбирает релевантный контекст и не решает, имеет ли пользователь право его видеть. Это задача идентификации, фильтрации по правам и аудита.

— А если угроза приходит извне, через письмо или документ?

Ассистент постоянно читает то, что банк не контролирует: письма клиентов, вложения, страницы из интернета. Вписанная туда инструкция может заставить его раскрыть контекст разговора или отклониться от рабочего сценария. Поэтому ограничения устанавливаются отдельно на входные данные, на инструменты модели и на ее ответы. Ассистент сам не инициирует платежи и не меняет карту клиента, критические решения проверяет человек, а для сомнительных случаев существуют правила эскалации.

— Как же в таком случае выглядит правильная архитектура?

Основная работа выполняется до первого запроса. Корпоративные документы дублируются и устаревают, а модель лишь быстрее воспроизводит этот беспорядок, поэтому источники сначала инвентаризируются и очищаются. Данные остаются в контролируемой облачной среде, индекс наследует права исходных систем, каждый ответ ссылается на документ и попадает в журнал. Секреты, сертификаты и сервисные учетные записи ведут отдельный жизненный цикл. Качество, безопасность и стоимость измеряются еще до масштабирования. В регулируемой отрасли хороший помощник прежде всего знает, какие данные он не имеет права показывать.

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