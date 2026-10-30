Из-за этого ванная комната выглядит дешево: лучше избавиться от этих предметов

Ванная комната может быть чистой и опрятной, но при этом выглядеть непривлекательно и дешево. Иногда всего несколько предметов могут полностью испортить общее очарование пространства.

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Дело не только в старой плитке или устаревшей мебели, но и в аксессуарах, о которых легко забыть. Узнайте, от чего стоит избавиться, пишет OBOZ.UA.

Один из элементов, который может испортить вид ванной комнаты, – пластиковая занавеска для душа. Модели с глянцевым покрытием, яркими узорами или принтами особенно непривлекательны и быстро теряют свежий вид.

Лучше выбрать занавеску из ткани, предназначенной для ванных комнат, приглушенного цвета, подходящего к интерьеру. Также можно выбрать простую прозрачную занавеску, которая не будет доминировать в пространстве.

Еще одна проблема, негативно влияющая на общий вид ванной комнаты, – ржавые крючки, ручки и полки. Даже незначительные признаки коррозии могут бросаться в глаза и создавать впечатление запущенной ванной комнаты.

Сколотая краска, тусклые поверхности или следы, которые уже невозможно эффективно удалить, тоже не улучшают ситуацию. Стоит заменить такие аксессуары на влагостойкие модели, например из нержавеющей стали или хорошо герметизированного металла.

Полотенца тоже важны. Некачественные, выцветшие, мятые и ярко окрашенные полотенца могут нарушить даже тщательно продуманную атмосферу.

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Полотенца двух-трех дополнительных цветов выглядят гораздо лучше. Белый, бежевый, серый, оливково-зеленый или приглушенный синий дополняют многие стили и придают интерьеру более спокойную атмосферу.

Внешний вид ванной комнаты зависит не только от самих предметов, но и от того, как они хранятся. Столешница, заставленная косметикой, упаковками и мелкими аксессуарами, может выглядеть беспорядочно. Поэтому стоит вложиться в закрытые шкафчики, органайзеры для ящиков и небольшие контейнеры для повседневных средств.

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Лучше всего оставлять на виду только те предметы, которые необходимы и подходят к декору. Это сделает интерьер более просторным и облегчит поддержание чистоты.

Гармония цветов также важна. Слишком много контрастных цветов, узоров и разных отделок могут сделать ванную комнату хаотичной. Безопасным решением будет выбор одного основного цвета и двух дополнительных оттенков.

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