В отношениикофе имеется больше научных доказательств его потенциальной пользы для здоровья в долгосрочной перспективе. Однако чай также связывают с положительными изменениями в работе организма.

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Специалисты сравнили влияние обоих напитков на пищеварение, сердечно-сосудистую систему, кости и мозг и объяснили, почему выбор зависит от индивидуальной реакции на кофеин. Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

Влияние на кишечник

Кофе стал победителем в этой категории благодаря высокому содержанию полифенолов — растительных соединений, которые взаимодействуют с кишечными бактериями. В толстой кишке микроорганизмы преобразуют их в активные вещества, которые могут способствовать уменьшению воспаления, регулированию уровня сахара в крови и поддержанию здоровья сосудов.

Кроме того, кофе содержит растворимую клетчатку, которая служит питательной средой для полезных кишечных микроорганизмов. Чашка фильтрованного кофе содержит около 1,5 г клетчатки.

Чай также является источником полифенолов, однако их количество зависит от вида напитка. В частности, зеленый чай содержит больше этих соединений, чем черный, но меньше, чем кофе.

В то же время людям с чувствительным пищеварением следует учитывать содержание кофеина. Он может усиливать определенные кишечные симптомы, поэтому альтернативой может стать кофе без кофеина, который сохраняет значительную часть полифенолов и клетчатки.

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Здоровье сердца

В категории влияния на сердечно-сосудистую систему предпочтение отдали чаю. Исследования показывают, что полифенолы в его составе, в частности флаван-3-олы, могут положительно влиять на функцию сосудов, способствовать их эластичности и помогать снижать артериальное давление.

Обзор научных работ 2022 года также выявил связь между регулярным употреблением зелёного чая и улучшением некоторых показателей, связанных с риском сердечно-сосудистых заболеваний, в частности артериального давления и уровня липидов.

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В то же время умеренное употребление кофе также связывают с потенциальными преимуществами для сердца. Однако исследователи предупреждают, что результаты наблюдений не всегда позволяют отделить влияние напитков от других факторов, в частности питания и физической активности.

Влияние на кости

В этой категории преимущество получил чай. Исследование австралийских ученых из Университета Флиндерса, которое длилось десять лет и охватило почти 10 тысяч женщин в возрасте от 65 лет, показало, что у тех, кто ежедневно пил чай, минеральная плотность костей бедра была несколько выше, чем у тех, кто его не употреблял.

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Умеренное употребление кофе также не продемонстрировало однозначно негативного влияния. В то же время употребление более пяти чашек в день связывали со снижением плотности костной ткани, особенно среди женщин с более высоким уровнем потребления алкоголя.

Специалисты объясняют потенциальные преимущества чая содержанием флавоноидов — растительных антиоксидантов, которые могут влиять на процессы формирования и разрушения костной ткани.

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Концентрация и работа мозга

Кофе опередил чай по влиянию на кратковременную концентрацию внимания. Это объясняется более высоким содержанием кофеина, который помогает поддерживать бодрость и сосредоточенность.

В среднем чашка заваренного кофе объемом 237 мл содержит около 96 мг кофеина, тогда как такая же порция черного чая — примерно 48 мг, а зеленого — 29 мг. Фактическое количество зависит от сорта, крепости и способа приготовления.

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Однако более высокая доза кофеина не всегда означает лучший результат. Чрезмерное употребление может вызывать беспокойство, чрезмерное возбуждение и нарушения сна, что в конечном итоге негативно сказывается на концентрации внимания.

Большая часть данных о потенциальной долгосрочной пользе кофе касается потребления примерно двух-четырех чашек в день. В то же время переносимость напитка и его влияние на сон могут существенно различаться у разных людей.

Что известно о влиянии на мозг

В категории долгосрочного здоровья мозга чай и кофе получили одинаковую оценку. Исследования связывают употребление обоих напитков со сниженным риском деменции, инсульта и некоторых нейродегенеративных заболеваний, хотя это не доказывает, что именно напитки непосредственно предотвращают эти состояния.

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В одном из исследований, проведённом учёными Гарвардской медицинской школы, были проанализированы данные более 130 тысяч человек. Употребление двух-трех чашек кофе с кофеином в день было связано со снижением риска деменции на 15–20 %. Аналогичную связь обнаружили среди тех, кто выпивал одну-две чашки чая ежедневно.

Другое исследование, опубликованное в 2025 году, охватило 204 847 жителей Великобритании среднего возраста, за которыми наблюдали в течение девяти лет. Регулярное употребление кофе без сахара было связано с более низким риском болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона и смерти от нейродегенеративных заболеваний.

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Однако большинство таких исследований носят наблюдательный характер. Это означает, что они выявляют связь между привычками людей и состоянием здоровья, но не устанавливают прямой причинно-следственной связи.

Какой напиток выбрать

По совокупности рассмотренных в материале The Telegraph категорий предпочтение отдали кофе. У него больше исследованных потенциальных преимуществ для обмена веществ и кишечной микрофлоры, а также он помогает кратковременно поддерживать концентрацию. В то же время чай может быть более подходящим выбором для людей, которые чувствительно реагируют на кофеин или испытывают проблемы со сном.

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На самом деле разница между напитками не настолько значительна, чтобы всем нужно было менять свои привычки. Оба содержат полезные растительные соединения, которые можно получать также из фруктов, овощей, зелени и специй.

Таким образом, при выборе стоит учитывать не только потенциальную пользу чая или кофе, но и количество кофеина, способ приготовления, добавление сахара и собственную реакцию организма.

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