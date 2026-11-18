Чтобы удалить поверхностную ржавчину с чугунной сковороды, очистите пораженные участки, вымойте посуду и полностью высушите ее на слабом огне. Затем нанесите очень тонкий слой масла и нагрейте сковороду, чтобы восстановить защитное покрытие.

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О том, как очистить чугун и подготовить его к дальнейшему использованию, рассказывает OBOZ.UA. Этот способ подходит для обычной чугунной сковороды без эмали с поверхностным рыжим налетом.

Как удалить поверхностную ржавчину

Смочите сковороду теплой водой и потрите ржавые места жесткой губкой, щеткой или металлической мочалкой. Чистите, пока рыжий налет не исчезнет, уделяя внимание также стенкам и внешней поверхности, если ржавчина есть и там. Во время такой очистки часть старого защитного слоя сотрется – затем его нужно восстановить.

Вымойте сковороду теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды, чтобы удалить частицы ржавчины и грязь. Тщательно ополосните, проведите губкой по очищенным участкам и убедитесь, что на них не осталось рыхлого налета. Если рыжие пятна все еще заметны, повторно потрите их перед сушкой.

Не оставляйте чугун отмокать в воде после очистки. Как только смыли остатки средства, сразу переходите к сушке: влага на оголенном металле способствует повторному появлению ржавчины.

Как полностью высушить сковороду

Сначала вытрите посуду насухо чистым полотенцем, в том числе дно, ручку и места ее соединения со сковородой. Затем поставьте сковороду на слабый огонь, чтобы испарить остаточную влагу. Нагревайте постепенно, не оставляя ее без присмотра.

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Когда поверхность полностью высохнет, выключите нагрев и дайте чугуну немного остыть. Для нанесения масла сковорода должна быть теплой, но такой, с которой можно безопасно работать, защитив руки прихваткой. Не охлаждайте горячую посуду холодной водой.

Как восстановить тонкий защитный слой

Нанесите немного рафинированного растительного масла на внутреннюю и внешнюю поверхности сухой сковороды. Разотрите его бумажным полотенцем или чистой тканью без ворса, а затем другим сухим полотенцем тщательно удалите излишки. Поверхность должна выглядеть почти сухой, без капель, потеков и лужиц: толстый слой масла после нагревания может стать липким.

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Если сковорода и ее ручка подходят для духовки, поставьте ее вверх дном на решетку и прогревайте примерно час при температуре 200-230 °C. На уровень ниже поставьте противень, чтобы защитить духовку от возможных капель масла. Обеспечьте проветривание кухни, а после нагревания выключите духовку и оставьте посуду внутри до остывания.

Во время такого нагревания тонкая пленка масла образует защитное покрытие. Если после остывания поверхность липкая, причиной часто бывает избыток масла: перед следующим нанесением его нужно убрать, а новый слой растереть тщательнее.

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В дальнейшем мойте сковороду после использования, сразу высушивайте и храните в сухом месте. Не ставьте на хранение влажную посуду и не оставляйте в ней воду или остатки пищи. При необходимости после сушки растирайте по поверхности едва заметное количество масла.

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