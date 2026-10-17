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Часть Украины охватит дождь: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Часть Украины охватит дождь: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта
Зато на востоке и юге сохранится тепло. Источник: pexels

В воскресенье, 18 октября, в Украине ожидается облачная погода с периодическими прояснениями. Прохладнее всего будет на западе, где днем температура местами не превысит +9…+11 °C.

Зато на востоке и юге сохранится тепло – воздух прогреется до +22 °C. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

На западе Украины ощутимо похолодает

В западных областях будет преобладать облачная погода, местами возможны кратковременные прояснения. Днем температура воздуха составит преимущественно +9…+13 °C, а в Закарпатье будет теплее — до +15 °C.

На севере будет облачно, но относительно тепло

В северных областях сохранится облачная погода. Днем столбики термометров покажут +12…+17 °C, а ночью температура составит +11…+14 °C.

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В центральных областях температура достигнет +18 °C

В центре страны ожидается умеренно тёплая погода с переменной облачностью. Днём воздух прогреется до +10…+18 °C, а ночью температура будет колебаться в пределах +8…+14 °C.

На востоке будет теплее всего

Восточные области останутся самым тёплым регионом Украины. Существенных осадков не прогнозируется, а днём температура воздуха составит +15…+22 °C. Ночью ожидается +11…+16 °C.

На юге сохранится комфортное тепло

В южных областях прогнозируется сухая погода с переменной облачностью. Днем температура поднимется до +14…+21 °C, ночью составит +9…+14 °C. В Крыму воздух прогреется до +19 °C.

Часть Украины охватит дождь: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

Карта. Источник: Скриншот

Как сообщал OBOZ.UA, в этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, фиксируемые на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.

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