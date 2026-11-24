В среду, 25 ноября, в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, а в ряде регионов пройдут небольшие осадки. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -3 до +6 градусов в зависимости от области.

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Об этом свидетельствует карта прогноза погоды Украинского гидрометцентра. В северных областях, в частности в Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской областях, ожидается от -3 до +2 градусов.

Местами возможен небольшой снег. В Киевской области температура составит ориентировочно от -1 до +1 градуса. В центральных регионах будет немного теплее. В частности, в районах Днепропетровской и соседних областей воздух прогреется до +4 градусов, однако местами возможны дожди и мокрый снег.

На западе страны температура преимущественно будет держаться в пределах от -2 до +4 градусов. Облачная погода с прояснениями местами будет сопровождаться небольшими осадками.

В Харьковской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют от -2 до +3 градусов. В некоторых районах возможны осадки, преимущественно в виде снега или мокрого снега.

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Теплее всего 25 ноября будет на юге Украины. В Одесской, Николаевской и Херсонской областях температура местами будет достигать +5…+6 градусов. В Крыму ожидается от 0 до +5 градусов.

В целом в течение среды на большей части территории Украины сохранится облачность с периодическими прояснениями.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украину надвигается похолодание, которое принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и скользкие дороги. В ближайшее время сложные погодные условия охватят центральные, южные и восточные области, а затем циклон переместится на северо-восток.

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