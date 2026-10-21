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Часть Украины накроет непогода: где объявили "желтую" опасность на 22 октября. Карта

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
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Дождливая осенняя погода
В Украине прогнозируют дождливую осеннюю погоду. Фото иллюстративное

Погода в Украине в четверг, 22 октября останется относительно теплой. Впрочем, синоптики ожидают, что дождь пройдет почти везде (кроме востока и юго-востока, а ночью – также запада страны).

Днем на западе прогнозируются умеренные осадки, в Закарпатье и Прикарпатье – значительные, в других регионах – небольшие дожди. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

В трех областях объявлен I уровень опасности ("желтый")

Речь идет о Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Днем в четверг там будет бушевать непогода – значительный дождь.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", – предупредили в УкрГМЦ.

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Часть Украины накроет непогода: где объявили ''желтую'' опасность на 22 октября. Карта

Метеорологические предупреждения. Источник: Скриншот meteo.gov.ua

Какой будет погода в Украине 22 октября

Эксперты отметили, что погодные процессы все еще будет определять поле высокого давления от мощного антициклона с северо-востока. Его центр расположен очень далеко от нашей территории – аж над северными районами Урала (РФ).

"Однако, несмотря на отсутствие атмосферных фронтов над Украиной, за счет устойчивых южных потоков теплого очень влажного воздуха из районов Черного и Азовского морей у нас местами может наблюдаться небольшой дождь", – рассказали в гидрометцентре.

Часть Украины накроет непогода: где объявили ''желтую'' опасность на 22 октября. Карта

Прогноз синоптиков на четверг. Источник: Скриншот meteo.gov.ua

Ночью в Украине будет +6..+11, днем +12..+17 градусов. На юге теплее – ночью +9..+14, днем +15..+20 градусов.

Ветер юго-восточный и восточный, со скоростью 7–12 метров в секунду. В большинстве западных областей днем местами порывы до 15–20 метров в секунду.

Часть Украины накроет непогода: где объявили ''желтую'' опасность на 22 октября. Карта

Средние показатели по Украине. Прогноз на четверг. Источник: Скриншот meteo.gov.ua

Как писал OBOZ.UA, кандидат географических наук и метеоролог Игорь Кибальчич считает, что похолодание придет в Украину ориентировочно с 26 октября. Ночная температура в конце месяца опустится до +1..+7 градусов.

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