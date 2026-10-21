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В некоторых областях пройдут дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
246
В некоторых областях пройдут дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта
Дожди охватят часть Украины: где ожидаются осадки

В четверг, 22 октября, в некоторых областях Украины пройдут дожди. Днём температура воздуха будет колебаться от +11 до +19 °C, а в Крыму может достичь +21 °C.

Прогноз обнародовал Украинский гидрометеорологический центр на своей карте погоды. Больше всего дождей ожидается в западных и центральных областях Украины.

В некоторых областях пройдут дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг. Карта

Прогноз погоды на четверг. Источник: Скриншот

На западе днем столбики термометров покажут +11…+15 °C, местами будут идти дожди. На севере будет +14…+16 °C, небо преимущественно затянут облака, но обойдется без осадков.

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В центральных областях воздух прогреется до +13…+17 °C. Местами возможны дожди. На востоке прогнозируют +15…+18 °C, кое-где также пройдут осадки.

На юге температура составит +15…+19 °C, а в Крыму – до +21 °C. В некоторых районах возможен небольшой дождь.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, 23–25 октября в Украине будет преобладать теплая и сухая погода. В пятницу на юге и в Закарпатье местами ожидается до +21…+22 °C, а в выходные днем будет +13…+19 °C.

Однако уже с 26 октября начнёт постепенно холодать. По прогнозу Кибальчича, к концу месяца ночью температура снизится до +1…+7 °C, а на севере страны местами возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Днём ещё будет сохраняться относительно тёплая погода: +11…+16 °C, а в Крыму местами — до +17…+19 °C.

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