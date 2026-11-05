"Битва на Ворскле.1399 год. Река Ворскла": в Украине представили заключительный фильм I-го анимационного сезона "Местами древних битв"

Масштабный историко-просветительский проект "Местами древних битв" Центра охраны и исследований памятников археологии Полтавского областного совета, поддержанный Украинским культурным фондом, представил завершающий, пятый анимационный фильм "Битва на Ворскле.1399 год. Река Ворскла" I-го сезона #Місцями_давніх_битв, который уже доступен для бесплатного просмотра по ссылке.

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Великий князь литовский Витовт стремился объединить бывшие русские земли под своей властью и изменить политическую карту Восточной Европы. Но его амбициозный замысел завершился сокрушительным поражением и полным провалом дальнейших планов.

По одной из наиболее обоснованных версий, эта масштабная средневековая битва произошла неподалеку от современной Опошни, у древнего брода через Ворсклу. Вероятно, именно здесь войско Витовта потерпело поражение, повлиявшее на дальнейшую историю всей Восточной Европы.

В конце XIV века Великое княжество Литовское стремительно расширяло свои владения. Витовт стремился укрепить собственную власть, а союз с изгнанным золотоордынским ханом Тохтамышем открывал возможность распространить свое влияние далеко на восток.

В 1399 году он собрал большое объединенное войско, в которое вошли литовские и русские отряды, польские и тевтонские рыцари, а также татарская конница Тохтамыша. На берегах Ворсклы армии Витовта противостояли силы Золотой Орды под командованием хана Тимур-Кутлука и полководца Едигея. Пять дней переговоров позволили ордынцам дождаться подкрепления. Мнимое отступление выманило войско Витовта из укрепленного лагеря, а неожиданный удар в тыл решил исход битвы.

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12 августа 1399 года поход, который должен был стать триумфом великого князя, завершился военной катастрофой. Витовт потерял значительную часть армии, влиятельных союзников и возможность осуществить свои далеко идущие планы на востоке. Поражение вынудило его искать политического сближения с Польшей и пересмотреть свои амбиции.

Об этом – в заключительном фильме I-го анимационного сезона #Місцями_давніх_битв

Ссылки на все фильмы I-го исторического анимационного сезона "Местами древних битв"

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О проекте :

Проект "Местами древних битв: анимированные реконструкции событий, изменивших ход истории" подготовлен "Центром охраны и исследований памятников археологии" Полтавского областного совета при поддержке Украинского культурного фонда в рамках конкурсной программы "Искусство в кадре". Анимация создана совместно с 7030.studio. Софинансирование проекта – Департамент культуры и туризма Полтавской областной военной администрации. В первом сезоне проекта воссозданы шесть битв, происходивших на территории современной Полтавщины и Приднепровья: на Ворскле (1399), Солоницкая (1596), Куруковская (1625), Говтвянская (1638), битвы на Сербиновом поле (1658/1668) и под Полтавой (1658).

Концепция:

Научное направление: Вячеслав Шерстюк, Виталий Сальников

Сценарий и режиссура: Вячеслав Шерстюк, Оксана Шерстюк

Художественное оформление: Дмитрий "Аху" Рябуха

Музыка: Сергей Охримчук, Тарас Компаниченко, Юрий Фединский, "Хорея Козацкая", "Яри", "Kings and Beggars"

Музыкальное оформление и продюсирование: Оксана Шерстюк