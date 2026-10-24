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Был пропавшим без вести почти 2 года: на Курщине погиб Герой из Черниговской области

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read1 мин
1,0 т.
Был пропавшим без вести почти 2 года: на Курщине погиб Герой из Черниговской области
Погиб военный Вячеслав Старухин

На фронте погиб молодой военнослужащий родом из Черниговщины Вячеслав Старухин. Жизнь защитника оборвалась на территории Курской области.

Долгое время Герой считался пропавшим без вести. Об этом сообщили на Facebook-странице Талалаевской поселковой территориальной общины.

Что известно о Герое

"Уважаемые жители общины! Стало известно, что при исполнении воинских обязанностей погиб наш земляк, житель Талалаевки Вячеслав Станиславович Старухин, 1997 года рождения", – говорится в сообщении.

Был пропавшим без вести почти 2 года: на Курщине погиб Герой из Черниговской области

Долгое время Герой считался пропавшим без вести. Источник: Facebook/Талалаевская поселковая территориальная община

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Как отмечается, защитник получил смертельные ранения во время стрелкового боя 31 октября 2024 года на Курщине. С тех пор он считался пропавшим без вести, пока его личность официально не установили.

О дате встречи погибшего защитника и церемонии прощания сообщат дополнительно.

"Склоняем головы в глубокой скорби и разделяем невосполнимое горе с родными и близкими Защитника. Вечная и светлая память!" – говорится в сообщении.

Был пропавшим без вести почти 2 года: на Курщине погиб Герой из Черниговской области

Пост. Источник: Скриншот

Напомним, во время выполнения боевого задания погиб воин из Яремче Василий Павлюк. Его жизнь оборвалась 16 октября 2026 года на Днепропетровщине.

Также на фронте во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из села Мотыжин Киевской области младший сержант Богдан Онищук. Сердце мужественного воина остановилось 10 сентября 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на Покровском направлении во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий из Бучи Киевской области Роман Пашкин. Жизнь защитника Украины оборвалась 26 марта 2025 года.

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