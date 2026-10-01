Был одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Полное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыПолное расписание сборной Украины по футболу в 2026 году: календарь матчей, результаты и отчетыСбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыСрочный сбор средств для бойцов Третьей штурмовой бригады: осталось собрать 70 тыс. грн (1 400 евро)"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. Видео"Украинская тактическая баллистика": Зеленский продемонстрировал первое боевое применение ракеты FP-7. ВидеоУбийство Фарион"Резонансное преступление всколыхнуло всю страну": в полиции рассказали, как собирали доказательства по делу об убийстве ФарионВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеВСУ стабилизировали фронт, но есть нюансы: командир 1-го ОШП рассказал о ситуации на ЗапорожьеЖенщина со смартфоном и банковской картой. ИллюстрацияУкраинцам с приложением Дія на телефоне стала доступна новая функция: что изменилосьНБУ выпустил новую монету 10 грн. ИллюстрацияНБУ выпустил особенные 10 грн с оригинальным дизайном: как выглядят"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото"Чудом выжили, но выполнили задачу": аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. ФотоРоссийский диктатор Владимир Путин"Тенденции именно такие": Путин заявил, что в ближайшее время возможно продолжение международных конфликтов. Видео

Был одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. Фото

Катя Помазан
Катя Помазан
Time to read1 мин
icon 2,1 т.
Был одним из "Призраков Киева": в бою погиб пилот истребителя МиГ-29 капитан Марат Мамбетов. Фото
Капитан Мамбетов Марат погиб при выполнении боевого задания.
Источник: Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

В четверг, 1 октября, погиб украинский военный летчик Марат Мамбетов после того, как его истребитель МиГ-29 был сбит российской ракетой. Капитан катапультировался из самолета, однако не выжил.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины. Погибший был командиром звена 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Марат Мамбетов выполнял боевую задачу на одном из направлений фронта. Он наносил ракетно-бомбовые удары по российским оккупационным войскам.

Во время выполнения задания истребитель МиГ-29 был поражен вражеской ракетой. Пилот катапультировался, однако спасти его не удалось.

Читайте также
Вадим ДенисенкоВадим Денисенко
icon 8,7 т.
Россия меняет правила игры: почему враг ударил по Южному мосту
icon 8,7 т.
Россия меняет правила игры: почему враг ударил по Южному мосту
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 6,7 т.
«Несокрушимый кофе»: как 2 грн с каждой чашки превратились в более чем 33 млн грн помощи Украине
icon 6,7 т.
«Несокрушимый кофе»: как 2 грн с каждой чашки превратились в более чем 33 млн грн помощи Украине
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 3,7 т.
Октябрь все расставит на свои места: Тельцы потеряют контроль над ситуациями, а Раки должны делать маленькие шаги к счастью
icon 3,7 т.
Октябрь все расставит на свои места: Тельцы потеряют контроль над ситуациями, а Раки должны делать маленькие шаги к счастью

В Воздушных силах выразили соболезнования родным и близким погибшего офицера, подчеркнув, что он защищал Украину до последнего вздоха.

"Герои не умирают!", — отметили в ведомстве.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина продолжает терять своих защитников. В Калушской общине в Ивано-Франковской области подтвердили гибель на фронте старшего солдата Игоря Дюги, который долгое время считался пропавшим без вести.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Похожие темы
Война в УкраинеГерои войны в УкраинеРоссия - страна-агрессорПризрак КиеваПризрак Киева
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться