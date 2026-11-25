Устав от минимализма и функционального дизайна, мир начал возвращаться к моде на винтаж, и эта мода принесла с собой неожиданный привет из СССР. Новую популярность сейчас набирает эмалированная посуда с росписями, как на бабушкиной кухне.

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Миски, кувшины, кружки и кастрюли с цветочными росписями, крапчатыми узорами и насыщенными цветами можно найти на полках магазинов по всему миру. Причем речь идет не только о ностальгии по старым вещам, но и о более широком интересе к ретродизайну. OBOZ.UA решил узнать об этом тренде больше.

В советские времена эмалированная посуда с росписью была популярна по нескольким причинам. Во-первых, альтернатив было совсем немного, поэтому люди покупали то, что было в доступе. Во-вторых, красочные предметы с яркими рисунками привносили в серую советскую действительность хоть какие-то краски – становились акцентом на не очень уютных и скудно оборудованных кухнях. Теперь такая эстетика снова становится популярной: особенно привлекают цветочные мотивы, яркие оттенки и характерные крапинки, напоминающие брызги краски.

Возвращение интереса к такой посуде связано с общей тенденцией отхода от чрезмерного минимализма. В интерьерах все чаще появляются вещи с историей, выразительными деталями и индивидуальным характером. Винтажные миски или кувшины могут неожиданным образом украсить кухонное пространство. К тому же они довольно неожиданно сочетаются с современной посудой.

Найти такие вещи можно не только в новых коллекциях, вдохновленных ретродизайном. На онлайн-барахолках до сих пор продают эмалированную посуду из старых советских запасов, в том числе в хорошем состоянии. Так что желающие добавить кухне немного винтажного настроения могут приобрести настоящие вещи из прошлого, а не современные стилизации под них.

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