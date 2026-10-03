''Была воплощением вдохновения и сопротивления'': на фронте погибла медик Иванна ''Гайка'' Куценко

В результате артиллерийского обстрела в ночь на 1 октября погибла военный медик Иванна "Гайка" Куценко. Она несла службу в одном из подразделений морской пехоты.

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Защитнице навсегда останется 33 года. О потере сообщили на Facebook-страницах антиавторитарной волонтерской сети "Коллективы Солидарности" и Сумского профессионального медицинского колледжа, а также в Instagram-аккаунте fem.bilkis.

Что известно о героине

Защиту Украины и спасение жизней сослуживцев на передовой "Гайка" совмещала с учебой в Сумском профессиональном медицинском колледже.

Закончить обучение ей было не суждено.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели нашей студентки – Иванны Куценко, обучающейся в группе 2-М. Иванна – морская пехотинка, и.о. старшего боевого медика, позывной – "Гайка". Она добровольно вызвалась в составе боевой группы отправиться на позиции, чтобы сменить побратимов, которые с мая выполняли боевые задачи. Иванна была среди тех, кто ежедневно находится там, где особенно нужны мужество, выдержка и готовность спасать жизни. Она выполняла свой долг и оставалась рядом с теми, кто нуждался в помощи", – отмечается в некрологе на странице учебного заведения.

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Жизнь молодой защитницы, ушедшей из жизни слишком рано, всего в 33 года, оборвал вражеский артиллерийский обстрел в ночь на 1 октября.

"Анархистка, феминистка, веганка, педагог, морская пехотинка, наша добрая товарищ и подруга. Она была воплощением вдохновения и сопротивления: искренней, упрямой, живой", – вспоминают о погибшей в "Коллективах Солидарности".

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Там процитировали сказанную когда-то Иванной фразу, в которой воплотилось ее жизненное кредо: "Я чувствовала, что буду продолжать рубить эту скалу, и это даст какой-то результат".

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"Опыт Гайки был зафиксирован во многих интервью, лекциях и беседах. В июне, на дне рождения "Коллективов Солидарности", она вместе с другими антиавторитаристами рассказывала о своем опыте в армии: о сексизме, жилищных проблемах, веганстве, логистике и повседневной жизни на службе. Она не боялась бросать вызов системе и собственным примером поддерживала и мотивировала товарищей, которые хотели присоединиться к рядам Вооруженных сил", – отметили в движении.

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Вокруг Иванны всегда кипела жизнь. Она, похоже, не представляла себя без попыток изменить мир к лучшему, переживала, казалось, обо всем на свете и имела очень широкий круг интересов.

"Ее путь активистки пролегал через разнообразные антиавторитарные проекты и инициативы в Харькове, Одессе, Киеве, Львове и за пределами городов. Оначитала лекции, писала статьи и сказки, занималась самиздавом, жила в стиле фриган, исследовала свалки и жизнь на них. Иванка много путешествовала и жила активизмом. В начале полномасштабного вторжения она работала в гуманитарных проектах, помогая женщинам и детям с прифронтовых территорий, а впоследствии сама присоединилась к вооруженному сопротивлению. Гайка проложила свой путь морской пехотинцы сквозь предрассудки и сексистские преграды армейской системы, чтобы в конечном итоге оказаться наравне со своими собратьями на тяжелых боевых выходах. Гайко, мы будем очень по тебе скучать", – говорится в сообщении "Коллективов Солидарности".

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Не менее светлые воспоминания оставила Иванна Куценко и у единомышленников из общественной организации "Биликс", соучредителем которой она была. "Гайка" отстаивала права женщин, заботилась о малообеспеченных и бездомных и обожала детей.

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"Феминистка, веганка, любительница велосипедов, приключений, фриганства и мира муми-троллей. До начала службы Иванка занималась активизмом, в частности феминистским, стала соучредительницей ОО "Билкис", была идеологом социальной инициативы для бездомных и малообеспеченных людей "Годівнички", а также соорганизаторкой "Простір речей". Вместе с подругами издала самиздавы "Другие – такие, как мы" и "Активистка". А еще была подругой детей и самой доброй няней в мире. Кроме того, Гайка была силой, способной сдвинуть с места все на свете и бросить вызов любой системе. Она была солнцем, энергией, вдохновением. Спасибо за тслужбу", – вспоминают о ней в организации.

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Время и место прощания с героиней, отдавшей свою жизнь за защиту Украины, пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб воин из Селидово Сергей Паринов. Он встал на защиту Украины еще в 2016 году.