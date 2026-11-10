Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Не спешите выбрасывать пригорелые кастрюли, так как их можно легко отчистить и отмыть. Но, стоит помнить, что выбор способа очистки зависит от материала вашей кастрюли, поскольку агрессивные методы могут повредить покрытие.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем эффективно отчистить пригорелые кастрюли от жира и грязи.

Универсальные и народные средства для разных материалов

Нержавеющая сталь:

Насыпьте 2-3 столовые ложки пищевой соды или воспользуйтесь смесью соды с уксусом. Налейте немного воды, прокипятите 5-10 минут, дайте остыть и протрите мягкой губкой. Также помогает раствор лимонной кислоты.

Эмалированная посуда

Используйте соль (5-6 столовых ложек на 1 литр воды – залейте на несколько часов или прокипятите) или измельченный активированный уголь (засыпьте порошком, залейте холодной водой на 30-40 минут). Не используйте грубый абразив или металлические щетки, чтобы эмаль не треснула

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Алюминий

Помогает кипячение воды с добавлением соды или специального хозяйственного мыла. Избегайте сильных кислот и средств с хлором.

Тефлон и антипригарное покрытие

Запрещено использовать содовую пасту, порошки или металлические скребки. Налейте воду, прокипятите ее 15-20 минут на слабом огне, выключите и дайте еде свободно отойти от стенок во время остывания.

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Современные быстрые методы

Кислородный порошок

Насыпьте 3 ложки порошка в кастрюлю, залейте кипятком и оставьте на 5 минут, после чего смойте.

Уксус и сода

Смешайте воду с уксусом (пропорция 3:1), доведите до кипения или добавьте ложку соды, дождитесь реакции с пеной, выключите огонь и дайте раствору подействовать 15–20 минут.

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