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Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
342
Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях
Как легко отмыть кастрюлю от нагара. Источник: gettyimages.com

Не спешите выбрасывать пригорелые кастрюли, так как их можно легко отчистить и отмыть. Но, стоит помнить, что выбор способа очистки зависит от материала вашей кастрюли, поскольку агрессивные методы могут повредить покрытие.

Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Чем отмыть пригорелую еду из кастрюли. Источник: freepik.com

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем эффективно отчистить пригорелые кастрюли от жира и грязи. 

Универсальные и народные средства для разных материалов

Нержавеющая сталь:

Насыпьте 2-3 столовые ложки пищевой соды или воспользуйтесь смесью соды с уксусом. Налейте немного воды, прокипятите 5-10 минут, дайте остыть и протрите мягкой губкой. Также помогает раствор лимонной кислоты.

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Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Как и чем отмыть кастрюли от нагара. Источник: gettyimages.com

Эмалированная посуда

Используйте соль (5-6 столовых ложек на 1 литр воды – залейте на несколько часов или прокипятите) или измельченный активированный уголь (засыпьте порошком, залейте холодной водой на 30-40 минут). Не используйте грубый абразив или металлические щетки, чтобы эмаль не треснула

Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Что поможет отмыть эмалированную кастрюлю. Источник: freepik.com

Алюминий

Помогает кипячение воды с добавлением соды или специального хозяйственного мыла. Избегайте сильных кислот и средств с хлором.

Тефлон и антипригарное покрытие

Запрещено использовать содовую пасту, порошки или металлические скребки. Налейте воду, прокипятите ее 15-20 минут на слабом огне, выключите и дайте еде свободно отойти от стенок во время остывания.

Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Чем быстро отмыть кастрюли с антипригарным покрытием. Источник: freepik.com

Современные быстрые методы

Кислородный порошок

Насыпьте 3 ложки порошка в кастрюлю, залейте кипятком и оставьте на 5 минут, после чего смойте.

Уксус и сода

Смешайте воду с уксусом (пропорция 3:1), доведите до кипения или добавьте ложку соды, дождитесь реакции с пеной, выключите огонь и дайте раствору подействовать 15–20 минут.

Будут как новые: рассказываем, чем до блеска отмыть старый нагар и жир на кастрюлях

Кастрюля с застарелым нагаром. Источник: gettyimages.com

Также на OBOZ.UA сообщалось, чем до блеска отмыть духовку от жира и грязи и без химии. 

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