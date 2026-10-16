Будьте сегодня начеку, в этот день будет много лжи: Рыбы, вам пора в отпуск, а Весов ждут финансовые победы – гороскоп на 16 октября

Марс, 16 октября, образует тригон с Сатурном, и мы многого добьемся. Однако во второй половине дня мы почувствуем снижение амбиций и будем с нетерпением ждать выходных. В 15:58 Луна войдет в Козерог, что благоприятствует мелким домашним делам, оплате счетов или экономным покупкам. В то же время мы будем осторожны с безумными идеями. Нам покажется, что нужно заниматься своими делами, чтобы провести спокойные выходные.

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Однако астрологи утверждают, что в этот день у нас не будет много терпения к другим, и если кто-то пожалуется, не стоит ожидать понимания, так как Плутон с утра будет двигаться прямо. Луна в Козероге советует нам восстановить силы и не придираться к мелочам, пишет Vogue.

Овен

Тригон Луны к вашему знаку облегчит вам достижение успеха. Вы сможете быстро решать сложные вопросы, поскольку не будете тратить время на споры. Юпитер также благоприятствует встречам с людьми, обладающими интересной информацией. Только не предлагайте слишком много тому, кого вы еще плохо знаете; помните о своих собственных интересах. После обеда хорошее время для отдыха. Будьте осторожны при покупках, так как вы можете потратить много денег на что-то, что окажется совершенно бесполезным.

Телец

Будьте оптимистичны, потому что вас ждет успех. Отмечайте свои достижения и выражайте свою радость. Всем будет очень интересно, как у вас дела и что вы скажете по актуальным вопросам. Только не будьте слишком критичны к слабостям других. Те, кого вы сегодня похвалите, будут благодарны, но некоторые могут обидеться. Близкие вам люди также будут благодарны за вашу повышенную заботу и внимание к их благополучию.

Близнецы

Оппозиция Луны заставит вас обращать внимание на то, что делают другие. Однако, если кто-то давит на вас, подталкивая к рискованным решениям, не принимайте их поспешно. Или, может быть, вам нужно немного тишины, чтобы поразмыслить? Не позволяйте собой манипулировать и не сравнивайте себя с теми, кому с самого начала было легче. Постарайтесь дистанцироваться от негативных влияний, и вы найдете правильный путь. Вы знаете себе цену; не сравнивайте себя с другими.

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Рак

Вы справитесь со своими обязанностями, и у вас не будет огромного количества дел на выходные. Марс благоприятствует хорошим идеям, связанным с покупками или организацией работы. Вы будете деловиты и идеально выполните свои обещания. День будет успешным, но вечером позаботьтесь о своих духовных делах и отдохните. Если вам одиноко, посмотрите что-нибудь романтическое, чтобы поднять настроение. Вам повезло, просто действуйте.

Лев

Вам будет приятнее общаться с людьми. Вы будете участвовать в интересных беседах, а чье-то мнение о текущих событиях даст вам пищу для размышлений. Во второй половине дня сходите куда-нибудь, желательно на лекцию или встречу, связанную с вашим хобби, и вы прекрасно проведете время и познакомитесь с интересными людьми. Вам нужны развлечения и веселье, хотя этот день не идеален для флирта. Соединение Марса предполагает активный отдых.

Главные истории дня

Дева

Если вы хотите спокойной пятницы, избегайте рискованных дел. Вам будут поступать различные предложения, но лучше спокойно их обдумать. Не волнуйтесь, ничто не ускользнет от вас. Вы восстановите душевное равновесие днем, желательно в кругу друзей и на вечеринке, потому что Луна будет в тригоне с вашим знаком. Просто помните обещание, данное другу, который рассчитывает на ваше присутствие. Не оставляйте его одного, потому что он может не справиться с чем-то.

Весы

Кому-то понадобится ваша помощь. У друга возникнет к вам вопрос, и вы вместе обсудите, как достичь важных целей. Соединение Солнца с вашим знаком также благоприятствует прояснению профессиональных вопросов, но сегодня не стоит переусердствовать с критикой других. Кто-то может даже обидеться, и их сплетни могут немного вас задеть. Днем можно быстро сходить за покупками, но после этого постарайтесь отдохнуть. Вам нужно хотя бы немного времени для себя.

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Скорпион

Будьте сегодня начеку, ведь вы можете получить что-то ценное. Вас ждут интересные предложения, в то время как ваши конкуренты могут упустить что-то важное. Воспользуйтесь возможностью и займитесь тем, чего давно хотели. Меркурий в соединении побудит вас задуматься о поведении людей и о том, почему некоторые попадают в неприятности. Вечер благоприятен для шопинга, развлечений и свиданий. Луна в секстиле принесет интересные предложения, поэтому сохраняйте оптимизм.

Стрелец

Соединение Луны с вашим знаком поднимет вам настроение. Действуйте быстро, так как можете рассчитывать на очень благоприятные обстоятельства. Марс, Юпитер и Сатурн в тринах также очень благоприятны сегодня. Загадка наконец-то будет разгадана, или вы найдете то, что искали всю неделю. На работе вас похвалят и даже дадут шанс на повышение, но действуйте спокойно и терпеливо. Успех в любви гарантирован, особенно если вы ищете новые отношения.

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Козерог

Вы добьетесь успеха, хотя поначалу кто-то может немного вам помешать. Вы разрешите споры, которые не начинали. Прислушивайтесь к своей интуиции и наблюдайте за окружающим миром, и вы найдете правильный подход. Кому-то из вашей семьи может понадобиться ваша помощь; не бросайте их в трудную минуту. Во второй половине дня вас ждет прилив юмора, когда Луна войдет в ваш знак. Веселитесь и отпразднуйте свои успехи, желательно в элегантной обстановке.

Водолей

Вас ждет интересный день, но действуйте самостоятельно. Марс в оппозиции укажет вам правильное направление. Вы узнаете, как преодолеть различные психологические барьеры. Разговоры с друзьями могут быть очень вдохновляющими; стоит наладить с ними контакт. Вечером расслабьтесь и избегайте просмотра фильмов с негативной энергией. Ваши сны могут содержать важные подсказки.

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Рыбы

Лучше не беспокоить вас, так как вы можете рассердиться на кого-нибудь. Квадрат Луны сделает вас менее терпеливыми к людям. Старайтесь избегать раздражающих друзей, так как вы не сможете удержаться от комментариев. Погода значительно улучшится во второй половине дня, так как Луна будет находиться в благоприятном секстиле. Вы почувствуете себя более расслабленным, и все успокоится. Вечер благоприятен для свиданий и художественных мероприятий. Если вас куда-то пригласят, идите и хорошо проведите время.

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