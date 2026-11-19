Защитник Мариуполя Александр Калиниченко получил собственное жилье благодаря программе "Дома", которую Фонд Рината Ахметова реализует совместно с проектом "Сердце Азовстали". Новое жилье стало важной поддержкой для защитника и его семьи.

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"Очень благодарен Ринату Ахметову. Желаю ему крепкого здоровья", – благодарит защитник.

С началом полномасштабной войны Александр защищал Мариуполь. Во время боевых действий мужчина получил осколочное ранение спины. Это произошло, когда российский танк подбил боевую машину, в которой находился Александр с побратимами. Долгое время военный продолжал держать круговую оборону вокруг территории "Азовстали". 15 мая командование сообщило, что военные должны готовиться к выходу в плен.

В российском плену защитник провел три года и пять дней. За это время его здоровье значительно ухудшилось: там у него случился инсульт, почти семь месяцев он был прикован к постели. Самостоятельно передвигаться не мог – побратимы носили его на руках. Позже его перевезли в Сибирь. Там состояние защитника было критическим: нога сильно отекла, онемела, он почти не чувствовал ее. Мужчину удерживала лишь одна мысль – нужно вернуться домой живым.

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После обмена весной 2025 года Александра сразу доставили в госпиталь на операцию. На следующий день к защитнику в Киев приехала любимая женщина, Светлана. Тогда же, в присутствии врачей, в реанимации мужчина сделал ей предложение.

Сертификат и ключи от жилья Александру вручила генеральный директор Фонда Ксения Сухова. Она подчеркнула, что квартира полностью готова для жизни: оборудована современной техникой, мебелью и всем необходимым для быта. Для команды Фонда было важно обеспечить семью комфортом.

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"Хочу также поблагодарить Александра от имени нашего основателя за героическую оборону города Мариуполя, за все, что он сделал и делает для нашей страны", – отметила Ксения Сухова.

Сейчас Александр продолжает лечение. Обследования в Киеве подтвердили у него рассеянный склероз. Уже третий год у него немеют руки и ноги. Правая нога постепенно восстанавливается, однако остается слабой, а чувствительность в руках по-прежнему нарушена. Жена Светлана поддерживает мужа в его стремлении победить болезнь.

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"Благодарим Фонд и Рината Ахметова за поддержку. Он будет продолжать лечение, и я думаю, что мы вдвоем преодолеем эту болезнь. И будем долго и счастливо жить в новой квартире", – говорит Светлана.

Программа "Дома" предусматривает обеспечение квартирами защитников Мариуполя с инвалидностью I и II групп. Собственное жилье становится для них не только решением бытовых вопросов, но и важной частью пути посттравматического роста – возвращения к жизни после боев и плена.