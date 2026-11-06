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Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read1 мин
1,5 т.
Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи
Чем нужно мыть фасад кухни. Источник: Pexels

Чтобы безопасно и эффективно отмыть фасад кухни от жира, выбор средства зависит от материала мебели. Главное правило – избегать абразивов, жестких губок и агрессивных растворителей, чтобы не повредить покрытие.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без вреда фасад кухни от жира и грязи. 

Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи

Как и чем мыть фасад кухни. Источник: Magnific

Средства в зависимости от типа фасада кухни 

Пленочный МДФ

Не переносит сильного нагрева, пара и большого количества воды. Используйте мягкий мыльный раствор или деликатный спрей. Не оставляйте влагу на краях, поскольку пленка может отклеиться.

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Крашеный МДФ (мат или глянец)

Боится царапин и спиртовых/агрессивных растворителей. Лучше использовать средство для мытья посуды или специальные мягкие обезжириватели

Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи

Матовая кухня. Источник: Pexels

Пластик или ламинат

Более устойчивы к бытовой химии, но все равно требуют осторожности на стыках и кромках.

Натуральное дерево и шпон

Нельзя оставлять влагу. Используют мыльный раствор, слабый раствор уксуса или специальные средства для дерева, а после высыхания иногда обрабатывают воском.

Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи

Деревянная кухня. Источник: Unsplash

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