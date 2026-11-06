Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи
Чтобы безопасно и эффективно отмыть фасад кухни от жира, выбор средства зависит от материала мебели. Главное правило – избегать абразивов, жестких губок и агрессивных растворителей, чтобы не повредить покрытие.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без вреда фасад кухни от жира и грязи.
Средства в зависимости от типа фасада кухни
Пленочный МДФ
Не переносит сильного нагрева, пара и большого количества воды. Используйте мягкий мыльный раствор или деликатный спрей. Не оставляйте влагу на краях, поскольку пленка может отклеиться.
Крашеный МДФ (мат или глянец)
Боится царапин и спиртовых/агрессивных растворителей. Лучше использовать средство для мытья посуды или специальные мягкие обезжириватели.
Пластик или ламинат
Более устойчивы к бытовой химии, но все равно требуют осторожности на стыках и кромках.
Натуральное дерево и шпон
Нельзя оставлять влагу. Используют мыльный раствор, слабый раствор уксуса или специальные средства для дерева, а после высыхания иногда обрабатывают воском.
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