Будет как новая: как и чем до блеска отмыть фасад кухни от жира и въевшийся грязи

Чтобы безопасно и эффективно отмыть фасад кухни от жира, выбор средства зависит от материала мебели. Главное правило – избегать абразивов, жестких губок и агрессивных растворителей, чтобы не повредить покрытие.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем отмыть без вреда фасад кухни от жира и грязи.

Средства в зависимости от типа фасада кухни

Пленочный МДФ

Не переносит сильного нагрева, пара и большого количества воды. Используйте мягкий мыльный раствор или деликатный спрей. Не оставляйте влагу на краях, поскольку пленка может отклеиться.

Крашеный МДФ (мат или глянец)

Боится царапин и спиртовых/агрессивных растворителей. Лучше использовать средство для мытья посуды или специальные мягкие обезжириватели.

Пластик или ламинат

Более устойчивы к бытовой химии, но все равно требуют осторожности на стыках и кромках.

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Натуральное дерево и шпон

Нельзя оставлять влагу. Используют мыльный раствор, слабый раствор уксуса или специальные средства для дерева, а после высыхания иногда обрабатывают воском.

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