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Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
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Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину
Правила высаживания кустов малины. Источник: stocker/Magnific

Сочные и ароматные ягодные кусты – любимые обитатели многих приусадебных участков. Успех их выращивания напрямую зависит от грамотного выбора времени посадки и типа сорта. Например, классические лесные и осенние разновидности имеют собственные биологические особенности развития.

В то же время будущий урожай зависит не только от погоды, но и от тщательного ухода и внимания к деталям, отмечает издание deccoria.pl.

Оптимальные сроки и выбор качественных саженцев малины

Определение подходящего времени для пересадки молодых растений в открытый грунт – основополагающий шаг для каждого садовода. Для ранних сортов идеально подходит весенний период, когда в земле еще сохраняется достаточно влаги после таяния снега. Осеннюю посадку лучше выбирать для поздних разновидностей, ведь теплая осенняя почва способствует быстрому развитию крепкой корневой системы. Также перед покупкой стоит обращать внимание на состояние самого посадочного материала.

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Экземпляры с открытыми корнями обязательно высаживают в период зимнего покоя, тогда как растения в контейнерах можно переносить на постоянное место в любое удобное время.

Будет вдвое больше ягод: где лучше сажать малину

Где и когда сажать малину. Источник: pvproductions/Magnific

Помимо сроков, критически важным фактором является подготовка подходящего участка для посадок. Для полноценного развития и обильного плодоношения ягоднику нужно не менее шести часов прямого солнечного света ежедневно. Лучше всего располагать ряды на восточной или западной стороне сада. Почва на участке должна быть умеренно кислой, рыхлой и хорошо дренированной, без застоя влаги.

Секреты богатого урожая малины

  1. Предварительное глубокое рыхление и обогащение почвы зрелым органическим компостом создают идеальную основу для будущих кустов.
  2. При посадке важно соблюдать расстояние, оставляя свободное пространство между отдельными растениями и соседними рядами.
  3. Следующий чрезвычайно эффективный шаг для увеличения урожая – применение необычного метода мульчирования.
  4. Вместо традиционной соломы опытные садоводы советуют использовать слой измельченной сосновой коры или древесных отходов толщиной до пятнадцати сантиметров.

Такая лесная мульча способна мягко подкислять почву и создавать благоприятную среду для развития полезных микроорганизмов. Благодаря этому корневая система получает улучшенный доступ к влаге и питательным веществам из более глубоких слоев земли.

Органическое покрытие также надежно защищает подземную часть от перегрева летом и зимних холодов. В конце процесса стоит установить удобные проволочные шпалеры, которые будут поддерживать стебли в вертикальном положении и улучшат циркуляцию воздуха.

OBOZ.UA предлагает также узнать, стоит ли белить деревья в саду перед зимой.

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