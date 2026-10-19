Будет свежий укроп всю зиму: как выращивать его на подоконнике

Сезон собственного укропа с огорода подходит к концу, но это вовсе не значит, что теперь придется покупать его в магазине. Вы вполне можете вырастить его как комнатное растение прямо на подоконнике в кухне, чтобы всегда иметь под рукой свежую зелень.

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Все, что для этого нужно, – это соблюдать несколько простых правил. Съедобное растение хорошо себя чувствует в горшке и может радовать вас свежими ароматными веточками вплоть до самой весны. Издание Deccoria рассказало, как выращивать укроп дома.

Основные правила и требования

Самое важное – обеспечить укропу хотя бы 6 часов света в день. Прямого палящего солнца он не любит, поэтому летом горшок лучше держать на восточном или западном подоконнике. А вот зимой, когда дни становятся короче, лучше переставить его на южную сторону – так растение получит необходимую для роста порцию света.

Второе важное условие – регулярный полив. В отличие от фенхеля, у обычного укропа корни расположены очень близко к поверхности. Растет он быстро, всего около 40 дней, поэтому влага нужна ему постоянно. Для него одинаково вредны как пересыхание, так и застой воды.

Подкармливать укроп в горшке не нужно – за его короткий жизненный цикл на это просто нет времени. Именно поэтому его стоит сразу сеять в питательную и рыхлую почву, которая обеспечит его всем необходимым. Подойдет земля, смешанная с компостом, или готовый грунт для овощей, который можно купить в магазине.

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Укроп, посеянный на подоконнике, можно собирать уже через месяц. Чтобы постоянно иметь свежую зелень, сейте его небольшими порциями каждые 2–3 недели.

Какой горшок подойдет для укропа

Выбор емкости для выращивания очень важен. Хотя корни у укропа и поверхностные, горшок должен быть достаточно вместительным. Благодаря этому почва не будет высыхать слишком быстро, а растение сможет получать из нее больше питательных веществ.

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В контейнере обязательно должны быть дренажные отверстия, а на дно стоит насыпать слой дренажа – например, гравий или керамзит. Дренаж в сочетании с легкой почвой поможет лучше регулировать влажность и убережет растение от переувлажнения, которое так же опасно, как и засуха.

Оптимальный горшок для укропа должен быть глубиной 20–25 см и диаметром около 16 см. Этого вполне хватит для одного пышного кустика. В больших емкостях (объемом около 10 литров) укроп вырастает настолько большим, что подойдет даже для засолки огурцов, но для повседневного использования на кухне хватит и компактного кустика. Лучше всего поставить горшок на поддон, куда будет стекать лишняя вода.

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Как часто поливать укроп дома

Главное правило ухода в домашних условиях – регулярно проверять влажность почвы. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но никогда не мокрой. Корни не смогут дотянуться до воды из глубины, однако от застоя влаги легко начнут гнить.

В обычных комнатных условиях укроп поливают раз в 2–3 дня. Впрочем, ориентироваться лучше не на график, а на состояние почвы. Если горшок стоит возле батареи или в комнате жарко, почва будет высыхать быстрее, и тогда поливать придется даже ежедневно.

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Поливать нужно строго под корень, стараясь не попадать на зелень. Лучше всего для полива укропа подходит дождевая, отстоянная или профильтрованная вода. Это убережет почву от избытка минералов, который бывает в обычной воде из-под крана. К тому же отстоянная вода успевает нагреться до комнатной температуры, что очень важно, ведь от холодной воды растение может испытать температурный шок.

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