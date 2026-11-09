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"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации

Катя ПомазанКатя Помазан
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4,0 т.
"Будет дополнительно рассмотрено": Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации
Сергей Корецкий. Источник: Корецкий/Telegram

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий ответил на электронную петицию с призывом снизить предельный возраст мобилизации с 60 до 55 лет. Такое решение требует комплексного подхода и должно учитывать потребности Сил обороны и ситуацию с безопасностью в стране.

В то же время глава правительства отметил, что этот вопрос не останется без внимания при подготовке изменений в законодательство о военной службе.

Об этом говорится в электронной петиции, опубликованной на сайте Кабинета министров Украины. Документ поддержали более 25 тысяч граждан, что стало основанием для его официального рассмотрения.

Действующее законодательство устанавливает предельный возраст пребывания на военной службе в особый период на уровне 60 лет для большинства военнослужащих. Для представителей высшего офицерского состава этот предел составляет 65 лет.

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''Будет дополнительно рассмотрено'': Корецкий ответил на петицию о снижении предельного возраста мобилизации

Петиция. Источник: Кабмин Украины.

В то же время Корецкий подчеркнул, что менять эти нормы без учета оборонных потребностей государства нецелесообразно.

"Вопрос снижения предельного возраста пребывания на военной службе и в запасе требует комплексного подхода с учетом ситуации с безопасностью в государстве, а также потребностей Сил обороны", – отметил премьер-министр.

Министерство обороны уже прорабатывает законодательные изменения, которые должны усовершенствовать порядок прохождения военной службы во время военного положения. В частности, они будут касаться уточнения сроков службы и оснований для увольнения военнослужащих.

"При проработке упомянутых изменений вопросы, поднятые в петиции, будут рассмотрены дополнительно", – добавил Корецкий.

Петицию №41/010398-26еп автор Наталья Борсук зарегистрировала 27 июля 2026 года. Сбор подписей продолжался до 19 октября, и за это время обращение набрало более 25 тысяч голосов.

В документе предлагалось разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроекты, которые предусматривали бы снижение предельного возраста пребывания на военной службе во время военного положения с 60 до 55 лет для рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава.

Кроме того, автор призвала предусмотреть возможность увольнения по собственному желанию военнослужащих, которые во время военного положения достигли 55-летнего возраста.

Важно, что ответ премьер-министра не означает принятия решения о снижении мобилизационного возраста. Сейчас речь идет лишь о дальнейшем рассмотрении этого предложения при проработке законодательных изменений.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что с ноября 2026 года в Украине пересматривают правила бронирования военнообязанных: стандартная квота остается на уровне 50%, для предприятий ОПК и энергетики предусмотрен лимит до 95%, а для отдельных предприятий ЖКХ – до 75%. Забронировать больше работников можно будет по согласованию через Координационный центр, однако руководителям предприятий с двумя или более подтвержденными нарушениями правил воинского учета в течение года или административной ответственностью за такие нарушения могут отказать в рассмотрении заявки на увеличение квоты.

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