Будет 10 дней на перезагрузку: Кабмин опубликовал постановление об изменениях в бронировании от мобилизации

26 октября Кабинет министров Украины официально обновил правила бронирования военнообязанных работников, опубликовав соответствующее постановление. Центральные и местные органы власти должны обеспечить выполнение новых правил в 10-дневный срок со дня вступления этого документа в силу.

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Текст постановления (от 23 октября 2026 года № 1328) доступен на сайте правительства. Его уже подписал премьер-министр Сергей Корецкий.

Что меняет решение правительства

Критичность предприятия отделена от его экономических показателей

Премьер-министр ранее объяснял, что критическими должны быть сферы, которые действительно работают на оборону и экономику: ОПК, энергетика, связь, логистика, ЖКХ и т. д. Для них ничего не изменится. В то же время отраслевые и региональные критерии критичности будут обновлены; их проверят на предмет злоупотреблений.

На практике это означает, что в течение 10 дней власти должны пересмотреть и согласовать обновленные критерии для бизнеса. Компании, которые не будут соответствовать этим требованиям, потеряют свой статус и возможность бронировать работников.

Максимальный уровень бронирования, в том числе для энергетики и ОПК, больше не составляет 100%

Компании, созданные специально для бронирования, больше не смогут злоупотреблять положениями закона. "В то же время мы не будем ослаблять работу тех, кто производит вооружение или поддерживает критическую инфраструктуру. Если для бесперебойной работы нужно забронировать больше сотрудников, предприятие сможет подать обоснованное обращение в Координационный центр", – заявлял Корецкий.

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Например, предельный уровень бронирования до 95% установлен для предприятий топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов. По пояснению Минэкономики, ограничение в первую очередь коснется вспомогательного и обслуживающего персонала.

Механизм 100% бронирования при условии выполнения мобилизационного обязательства

Предприятие сможет полностью бронировать работников, если будет регулярно добровольно привлекать часть из них к военной службе. Принципиально важно, чтобы человек знал, куда и на какой срок идет. За ним сохраняются рабочее место и зарплата.

Главные истории дня

Создание Координационного центра по организации бронирования

Теперь уполномоченные госорганы перед принятием решения о критичности предприятия должны обратиться в КЦОБ за рекомендациями и предложениями. Это временный консультативно-совещательный орган Кабмина, среди основных задач которого:

– согласовывать отраслевые и региональные критерии критичности и предлагать изменения к ним;

– рассматривать обращения государственных органов об определении предприятий критически важными;

– предоставлять рекомендации по отмене такого статуса, в частности при наличии оснований, предоставленных правоохранительными органами;

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– согласовывать увеличение объемов бронирования свыше 50%.

Ответственность за нарушения и уклонение от службы

Координационный центр может отказать в рассмотрении предложений об увеличении лимитов бронирования, если за последние 12 месяцев были установлены два или более документально подтвержденных факта нарушения руководителем предприятия требований по организации и ведению воинского учета.

Еще одна новая норма касается предприятий, которым согласовали увеличение бронирования сверх стандартного лимита. После подачи соответствующим госорганом через портал "Дія" уведомления об изменении лимита у предприятия будет 10 рабочих дней, чтобы забронировать работников. Если опоздать, решение об увеличении объемов бронирования утратит силу.

Как писал OBOZ.UA, ранее Сергей Корецкий призвал государство и бизнес совместно разработать новый подход, который позволит предприятиям сохранять бронирование, одновременно обеспечивая прогнозируемое пополнение армии.