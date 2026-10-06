''Будь заметной'': общественная организация ''Землячки'' запустила кампанию о праве женщин самостоятельно определять свою роль в обществе

Общественная организация "Землячки" запустила кампанию, посвященную праву женщин самостоятельно определять свою роль в обществе.

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Ее цель – собрать 6 млн грн на 500 комплектов зимней формы, адаптированной к потребностям женщин, служащих на боевых должностях в Силах обороны Украины. Новая всеукраинская кампания "Будь громкой" от ОО "Землячки" обращается к стереотипам и общественным установкам, которые годами определяли, какой "должна быть" женщина. В ее основе – фразы, знакомые многим еще с детства: "говори тише", "будь скромнее", "не бегай", "не спорь", "это не для девочек". "Будь громкой" переосмысливает эти установки через опыт женщин, которые сами выбирают свой путь – в бизнесе, спорте, культуре, общественном секторе и армии – и не позволяют стереотипам определять, кем им быть и насколько громко заявлять о себе.

"За пять лет работы мы встретили тысячи женщин-защитниц, которые каждый день разрушают представления о "женских" ролях: командуют подразделениями, спасают жизни, управляют БПЛА, разминируют территории, принимают сложные решения и защищают страну. В кампании "Будь громкой" мы объединили известных украинок из сферы спорта, культуры и общественной жизни с защитницами, чтобы показать, сколько разных путей может выбрать женщина. "Быть громкой – значит быть собой", – отмечает Ксения Драганюк, соучредительница ОО "Землячки" и Института военной психологии WISPR.

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Цель фандрайзинговой кампании "Будь громкой" – обеспечить зимней формой 500 женщин, служащих на боевых должностях в Силах обороны Украины. Для этого организация планирует собрать 6 млн грн. В каждый комплект стоимостью 12 тыс. грн войдут куртка, брюки, лонгслив, шапка и баф.

ОО "Землячки" разработала женскую зимнюю форму в 2022 году и с тех пор десятки раз дорабатывала ее на основе отзывов военнослужащих-женщин, выполняющих боевые задачи. В настоящее время ОО "Землячки" совместно с Министерством обороны Украины работает над интеграцией таких комплектов, созданных в соответствии с военными стандартами США/НАТО, в систему государственного обеспечения.

Главные истории дня

Центральным элементом кампании "Будь громкой" стал социальный ролик (посмотреть по ссылке), объединивший женщин из разных сфер, каждая из которых в свое время решила не позволять чужим представлениям определять свое место и возможности. Среди героинь видео – профессиональная теннисистка Марта Костюк, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих, адвокат и правозащитница Инна Мирошниченко, певица и автор песен TAYANNA, а также правозащитница, председатель Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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"Всю свою творческую жизнь я поддерживаю женщин и хочу вдохновлять их не бояться собственного голоса. Мы всегда поем о смелых девушках – тех, кто не боится быть собой, говорить вслух и отстаивать себя. Ведь каждая из нас имеет право быть услышанной, быть свободной, быть на равных. Быть громкой", – говорит Александра Зарицкая.

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К ролику также присоединились украинские защитницы, чей опыт особенно ярко демонстрирует, насколько условно сегодня деление на то, что "для женщин", а что – нет: боевой медик Елена с позывным "Одуванчик", командир отдела беспилотных авиационных комплексов Валерия "Козырная", сапер-взрывотехник Алина "Фокси", а также военнослужащие других специальностей из Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины.

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"В детстве мне запрещали футбол, баскетбол, айкидо и даже пайку – говорили, что это "мальчишеские" занятия. Я все равно занималась этим тайком. В медуниверситете слышала, что операционная – не место для женщин. Сегодня я врач-анестезиолог. А когда еду на фронт, снова слышу: "Зачем тебе это? Ты же девочка". Мне до сих пор пытаются сказать, что я могу делать, а чего – нет. И я до сих пор решаю это сама", – делится Елена, боевой медик.

В кампании участвуют женщины с очень разным опытом, но именно в этом и заключается одна из ее главных идей. Право самой определять свой путь есть у каждой – независимо от сферы, которую она для себя выбирает. "Будь громкой" напоминает, что женщинам не нужно становиться более "удобными" или подстраиваться под правила, написанные без них. И эта идея касается не только общественных ожиданий, но и вполне конкретных вещей – в частности, военной формы, созданной с учетом потребностей женщин.

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Присоединиться к сбору можно по ссылке. Также все желающие могут написать ОО "Землячки" в Instagram – команда поможет открыть вспомогательный банковский счет или подскажет, как удобнее всего поддержать сбор от имени бизнеса.

Об ОО "Землячки"

ОО "Землячки" с 2022 года обеспечивает женщин в Силах обороны Украины военной формой и снаряжением, адаптированными к женской анатомии, а также гуманитарной помощью. Отдельными направлениями работы организации являются психологическая поддержка защитниц и ветеранок, адвокация и проекты, направленные на гендерное равенство. По состоянию на июнь 2026 года организация удовлетворила более 31 тыс. индивидуальных запросов военнослужащих-женщин на общую сумму свыше 255 млн грн.