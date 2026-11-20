Брюссельскую капусту часто не включают в меню из-за ее характерного горького вкуса. Однако простой кулинарный трюк может значительно смягчить его.

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Секрет заключается в небольшом количестве сахара, который помогает сбалансировать естественную горечь овоща. В сочетании с маслом и лимонным соком брюссельская капуста приобретает более приятный вкус и аромат, пишет OBOZ.UA.

Многие люди недооценивают брюссельскую капусту из-за ее характерной горечи. К счастью, мы можем смягчить ее вкус, добавив немного сахара во время приготовления . Это сбалансирует горечь и сделает кочанчики более нежными и приятными.

Также хорошей идеей будет использовать немного сливочного масла и лимона, чтобы придать блюду уникальный вкус. Также важно правильно приготовить брюссельскую капусту, поскольку чрезмерная варка сделает ее мягкой, водянистой и придаст более насыщенный капустный вкус.

Рекомендуется варить свежую брюссельскую капусту 8-12 минут, в зависимости от размера кочанчиков.

Лучше всего проверять мягкость вилкой, которая должна легко входить в центр кочанчика. Соблюдение этих нескольких правил может побудить даже самых привередливых едоков охотно потянуться за брюссельской капустой.

Как готовить брюссельскую капусту

Первый шаг – подготовить большую кастрюлю, сковороду и дуршлаг. Промойте брюссельскую капусту под проточной водой и удалите все поврежденные листья. Обрежьте жесткие кончики и разрежьте крупные кочанчики пополам. Мелкие оставьте целыми, чтобы они не развалились во время приготовления.

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Затем налейте литр воды в кастрюлю, добавьте сахар и соль. Доведите до кипения и добавьте овощи. Варите на среднем огне 8-12 минут, в зависимости от размера. Слейте воду с брюссельской капусты через дуршлаг и оставьте ее примерно на 1-2 минуты, чтобы удалить лишнюю влагу.

Следующий шаг – растопить масло на сковороде, добавить лимонный сок и тщательно перемешать. Добавьте на сковороду отцеженную брюссельскую капусту и переворачивайте ее примерно минуту, чтобы она покрылась соусом. Посыпьте перцем и подавайте теплой. Брюссельская капуста отлично подходит в качестве гарнира к мясу или картофелю.

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