Боевая бригада ''Кара-Даг'' оборудовала комплекс надежных укрытий на базе стальных ''крыивок'' ''Стального фронта'' Ахметова''

15-я бригада оперативного назначения "Кара-Даг" обустроила надежную андеграунд-защиту для личного состава на основе инженерных решений милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Видео дня

Защищенный скрытый блиндаж обустроили в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения на Донецком направлении. Семь металлических укрытий "Стального фронта" погружены на шесть метров под землю, они образуют подземный комплекс для отдыха и обустройства минимального быта военных с автономным обеспечением электроэнергией, отоплением, необходимыми коммуникациями, запасными выходами. Жилая зона подземелья позволяет комфортно разместиться примерно 50 бойцам, обустроить зоны хранения боеприпасов, спецпринадлежностей и провизии, а также обеспечить безопасное пребывание бойцов, несущих вахту на защите суверенитета Украины, в зоне выполнения боевых задач.

"Эффективность подразделения, его сплоченность и способность действовать под давлением постоянной опасности на фронте в первую очередь зависят от мотивации и морального духа бойцов, а командование заботится о создании достойных условий для службы даже в полевых условиях. Поэтому, когда встал вопрос об обустройстве безопасного подземелья для защитников 15 БРОП в непосредственной близости к фронту, командование выбрало проверенное войной инженерное решение милитарной инициативы Сталевий фронт – подземные "крыивки". Скорость обустройства позиций и надежность укрытий были решающими факторами при выборе именно такого формата подземного укрытия", – говорит командир батальона поддержки капитан Евгений Конюх.

РЕКЛАМА

Стальные "крыивки" – одна из первых разработок милитарной инициативы "Стальной фронт", которая с 2022 года защищает украинских военных и до сих пор широко используется. Стальная капсула, приспособленная для установки под землей, имеет множество модификаций и позволяет обустраивать на основе укрытий простейшие блиндажи, многофункциональные подземные убежища, стабилизационные и командные пункты, убежища для гражданских.

Главные истории дня

За все время деятельности инициативы "Стальной фронт" передал более 1200 стальных блиндажей различных модификаций для защиты жизней. "Стальной фронт" Рината Ахметова – инициатива, которая объединяет помощь бизнесов SCM Силам обороны Украины. С начала полномасштабного вторжения в рамках инициативы подразделениям передают транспорт, беспилотники, средства связи и РЭБ, оптику, амуницию, инженерное и медицинское оборудование, противоминные тралы и защитные конструкции для военной техники, а также участвуют в строительстве фортификаций. С начала полномасштабного вторжения бизнесы SCM, Фонд Рината Ахметова, "Сердце Азовстали" и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь стране, армии и гражданским более 15 млрд грн.