"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноМорская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известноВладимир ЗеленскийПоследствия российских обстрелов: Зеленский поручил сделать бесплатным проезд в наземном транспорте КиеваУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуУченые провели техническое обследование: в Киеве частично восстанавливают движение по Северному мостуПоказания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать. Иллюстративное фото.Показания газовых счетчиков по-старому больше не будут принимать: что изменится для украинцевТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотТрамп все перепутал? Сенсация с назначением Дейны Уайта спикером Белого дома получила неожиданный поворотБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеБлэкаут после ударов РФ по Днепру: что со светом и водой в городеФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиФутболистка в США забила "самый нелепый гол в истории". Видео собрало 3 млн просмотров за суткиИллюстрация: гривневые купюры и монеты, выплаты, финансовая помощьНекоторые украинцы могут оформить повышенную пенсию: кому и при каких условиях будут платить от 7 тыс. грн"Трампу нужны новые переговорщики": сенатор Блюменталь заявил, что после выборов в США наблюдаются сильные проукраинские настроения"Трампу нужны новые переговорщики": сенатор Блюменталь заявил, что после выборов в США наблюдаются сильные проукраинские настроенияКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WPКушнер хочет восстановить Совет Россия – НАТО, но Европа не в восторге – WP
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
423
"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях
Фотограф сделал снимки украинских пехотинцев, которые провели на позициях 8,5 месяцев. Источник: Герман Кригер.

й

В сети показали фото украинских воинов, которые пробыли на передовой 8,5 месяцев, прежде чем их сменили. Снимки пехотинцев поразили сеть, в комментариях люди выражали восхищение их мужеством и героизмом.

Снимки опубликовали на странице 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в соцсети Х, а также военный фотограф Герман Кригер.

Что известно

В 72-й отдельной механизированной бригаде имени Черных Запорожцев поделились фото украинских бойцов, которые вернулись в тыл после 8,5 месяцев пребывания на позиции.

"Восемь с половиной месяцев на передовой – пример мужества и стойкости. Фотографии солдат нашего мотопехотного батальона в первые несколько минут после возвращения с линии фронта. А затем прозвучал звонок домой", – говорится в публикации.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
15,0 т.
На Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончится
15,0 т.
На Земле бушует магнитная буря красного уровня: когда закончится
Мария ДрофичМария Дрофич
13,9 т.
Снегопады и периоды резкого похолодания: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027
13,9 т.
Снегопады и периоды резкого похолодания: синоптики дали прогноз на зиму 2026-2027
AstroObozAstroOboz
10,9 т.
Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре
10,9 т.
Этот знак зодиака переживет болезненное разочарование в ноябре
Публикация 72 ОМБр имени Черных Запорожцев в соцсети Х.Источник: Скриншот публикации

"Восемь с половиной месяцев на передовой. Пехотинцы 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев наконец вернулись в тыл", – написал военный фотограф Герман Кригер.

В сети опубликовали фото пехотинцев после 8,5 месяцев пребывания на позиции.Источник: Герман Кригер.

Пользователи сети выражали восхищение мужеством и стойкостью украинских пехотинцев, которые после 8,5 месяцев пребывания на передовой наконец вернулись в тыл. 

"Молодцы, желаю вам крепкого здоровья и успехов в будущем", "Слава героям!", "Абсолютные герои", "Герои, Украина никогда не будет побеждена", "Добро пожаловать домой, герои. Я ценю вас и желаю вам процветания и счастья", "Боги войны! Вот как они держат линию фронта", – пишут в комментариях под публикацией.

Комментарии к публикации.Источник: Скриншот комментариев к публикации

Ранее OBOZ.UA сообщал о защитнике, который провел 131 день на позиции неподалеку от Покровска, что в Донецкой области. После ожесточенного боя он спас двух пленных побратимов и еще одного бойца, а сам остался удерживать позицию.

Похожие темы
Война в Украине72 бригадавоенныеВооруженные Силы Украиныфотографии
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!