"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом

В каждой семье есть такой родственник или родственница, которые высказывают противоречивую политическую точку зрения еще до того, как булочки попадут на стол, или отмалчиваются, чтобы вы потом ломали голову, что именно сделали не так.

Видео дня

Именно эти три знака зодиака, скорее всего, устроят ссору за праздничным семейным столом, поэтому лучше найдите в себе спокойствие, чтобы их успокаивать, пишет OBOZ.UA.

Близнецы

Близнецы возглавляют этот список, и не потому, что они пытаются испортить ужин. Этот воздушный знак, которым управляет Меркурий, любит оживленные дебаты, немного поддразнивать и играть роль адвоката дьявола, просто чтобы посмотреть, что получится. Они также могут трижды изменить свой ответ на приглашение перед важным днем.

Дайте Близнецам работу, которая позволит с пользой применить их дар болтливости, например, приготовление начинки или проведение игры после ужина. Когда они поддразнивают, смейтесь вместе с ними, вместо того чтобы злиться.

Скорпион

Находясь под властью Плутона, Скорпион умеет легко считывать настроения и эмоции. Он замечает напряжение, которое все остальные игнорируют, и может оказаться тем, кто наконец его озвучит. Его молчаливое наблюдение также может восприниматься как осуждение или обида, даже когда он просто решает, кажется ли пространство эмоционально безопасным.

РЕКЛАМА

Как поддерживать мир: избегайте групповых конфронтаций. Если со Скорпионом что-то не так, отведите его в сторону для честного разговора с глазу на глаз. А если он выйдет на улицу подышать свежим воздухом, позвольте ему это сделать.

Овен

Под властью Марса, планеты-воина, Овен говорит то, о чем думают все остальные, но прикусывают язык – обычно еще до того, как кто-то подаст соус. Их пыл разгорается жарко, но быстро. Овен может устроить жаркий спор и полностью закончить его до десерта, пока у всех остальных еще голова идет кругом.

Главные истории дня

Как поддерживать мир: дайте Овну выплеснуть свою энергию, а затем направьте ее на что-нибудь активное, например, на организацию семейного "Индюшачьего забега". Самое главное – не держите обиду дольше, чем они, ведь она проходит, как только они могут ее высказать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий