"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Добавить OBOZ.UA
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить OBOZ.UA
Горячие темы
Принц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоПринц Гарри в четвертый раз в Украине: какой город он выбрал на этот раз и о чем говорил с украинцами. ВидеоМинус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФМинус еще 2230 оккупантов и более трех десятков ББМ за сутки: в Генштабе обновили данные о потерях РФ15 млрд долларов для Украины и новые санкции против России: заставит ли новый Конгресс Трампа усилить поддержку Украины. Интервью с Веселовским15 млрд долларов для Украины и новые санкции против России: заставит ли новый Конгресс Трампа усилить поддержку Украины. Интервью с ВеселовскимОтражение воздушной атаки РФРоссия устроила новую дроновую атаку: силы ПВО сбили 106 из 132 вражеских БпЛА: есть последствия в областях"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Зашел первым": Лубинец рассказал о личном разговоре с Меланией Трамп"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Это рецепт новой войны, Путин не хочет переговоров": Макрон указал на последствия несправедливого мира в Украине"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со Свитолиной"Агрессивно радовались". Соболенко объяснила свой гнусный поступок в матче со СвитолинойМоссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробностиМоссад предупредил о плане Ирана убить Трампа: известны подробностиПремьер Канады: РФ не будет определять архитектуру безопасности ЕвропыПремьер Канады: РФ не будет определять архитектуру безопасности ЕвропыКакой маникюр будет модным зимой: 6 роскошных цветовКакой маникюр будет модным зимой: 6 роскошных цветов
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом

AstroObozAstroOboz
Time to read2 мин
906
"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом
"Бесячий родственник": люди под этим знаком зодиака всегда спорят за столом

В каждой семье есть такой родственник или родственница, которые высказывают противоречивую политическую точку зрения еще до того, как булочки попадут на стол, или отмалчиваются, чтобы вы потом ломали голову, что именно сделали не так.

Именно эти три знака зодиака, скорее всего, устроят ссору за праздничным семейным столом, поэтому лучше найдите в себе спокойствие, чтобы их успокаивать, пишет OBOZ.UA.

Близнецы

Близнецы возглавляют этот список, и не потому, что они пытаются испортить ужин. Этот воздушный знак, которым управляет Меркурий, любит оживленные дебаты, немного поддразнивать и играть роль адвоката дьявола, просто чтобы посмотреть, что получится. Они также могут трижды изменить свой ответ на приглашение перед важным днем.

Читайте также
Глеб ИвановГлеб Иванов
2,3 т.
Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна"
2,3 т.
Нужна качественная подготовка каждого воина: Порошенко привез технику в учебный центр "Десна"
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
2,3 т.
Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы
2,3 т.
Забытый вкус Полесья: как приготовить аутентичные украинские штурханцы
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
711
Рожденные 12 и 17 числа могут стать сильной командой: что произойдет, когда совет встретится с дисциплиной
711
Рожденные 12 и 17 числа могут стать сильной командой: что произойдет, когда совет встретится с дисциплиной

Дайте Близнецам работу, которая позволит с пользой применить их дар болтливости, например, приготовление начинки или проведение игры после ужина. Когда они поддразнивают, смейтесь вместе с ними, вместо того чтобы злиться.

Скорпион

Находясь под властью Плутона, Скорпион умеет легко считывать настроения и эмоции. Он замечает напряжение, которое все остальные игнорируют, и может оказаться тем, кто наконец его озвучит. Его молчаливое наблюдение также может восприниматься как осуждение или обида, даже когда он просто решает, кажется ли пространство эмоционально безопасным.

Как поддерживать мир: избегайте групповых конфронтаций. Если со Скорпионом что-то не так, отведите его в сторону для честного разговора с глазу на глаз. А если он выйдет на улицу подышать свежим воздухом, позвольте ему это сделать.

Овен

Под властью Марса, планеты-воина, Овен говорит то, о чем думают все остальные, но прикусывают язык – обычно еще до того, как кто-то подаст соус. Их пыл разгорается жарко, но быстро. Овен может устроить жаркий спор и полностью закончить его до десерта, пока у всех остальных еще голова идет кругом.

Как поддерживать мир: дайте Овну выплеснуть свою энергию, а затем направьте ее на что-нибудь активное, например, на организацию семейного "Индюшачьего забега". Самое главное – не держите обиду дольше, чем они, ведь она проходит, как только они могут ее высказать.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!