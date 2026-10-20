Билецкий провел уникальную церемонию укрепления рода в Третьем армейском корпусе

Бригадный генерал Андрей Билецкий соединил судьбы своего друга Дока, командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", и его невесты Анны. Это произошло во время свадебного обряда "Скрепление судьбы и рода".

Видео дня

Обручающиеся положили руки на меч и обменялись обручальными кольцами. Командир Андрей Билецкий связал их руки полотенцем, символически соединив их судьбы. "Желаю вам искренней любви на всю жизнь и создать в своей маленькой семье отражение нашей нации как большой семьи", – сказал Билецкий.

Об обряде

"Скрепление судьбы и рода" – военный свадебный обряд. Его разработала Хорунжая служба 3-й отдельной штурмовой бригады Третьего армейского корпуса. Обряд сочетает в себе украинское обрядовое наследие, военный церемониал и современные традиции подразделения.

Цель – утвердить семью как основу преемственности украинской нации. Важные события личной жизни воинов становятся частью общей военной культуры. По замыслу обряда, каждое действие имеет свое значение. Перед ритуалом молодожены передают оружие побратимам и говорят: "Моя жизнь теперь принадлежит не только мне".

Воин не отказывается от долга. Его ответственность возрастает: теперь он отвечает еще и за человека рядом. Меч – свидетель клятвы. Он означает честь, верность слову и готовность защищать. Обручальные кольца символизируют верность и общий путь. Полотенце – единство. Командир, связывая руки, говорит: "Эти руки теперь – одна судьба". Так новую семью признает военное сообщество. В начале и в конце обряда молодожены проходят по коридору из факелов, который образуют побратимы и сестры. Сначала они идут как два человека, в конце – как новая семья.

РЕКЛАМА

Для военных – это продолжение жизни вопреки войне. В тяжелой войне любовь и семья приобретают особое, сакральное значение – как то, ради чего стоит жить и бороться. Род – это память о прошлом, ответственность за тех, кто рядом, и продолжение в следующих поколениях.

Главные истории дня