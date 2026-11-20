Буду откровенен: тикток-поколение про Адама, Ноя и [главное!] Христа при правильном подходе еще почитает,

Видео дня

под соответствующее настроение – может, даже откроет Притчи Соломона или грустномудрые Экклезиастости,

а в случае болезни и Псалом 90 вспомнит, однако же книги царей, паралипоменон-хроник и пророков никаких шансов абсолютно не имеют –

они только отпугнут от Святого Писания,

это надо понимать и себя не обманывать.

Далее текст на языке оригинала.

Адже наразі потенційні неофіти взагалі не знають, як вивчати величезний текст Біблії,

починаючи або з того, що випадково побачать першим,

або просто з самого початку й читаючи далі все поспіль, але терпіння тоді вистачає не всім.

Тож мушу повторити те, що вже неодноразово висловлював:

важаю, що починати треба з найголовнішого

й пропоную як перший етап вивчення приблизно 30 відсотків загального обсягу Біблії,

а саме тих "найрозкрученіших" 30 відсотків, на які припадає "найпереважніша" більшість посилань і цитат у непрофільній літературі – може навіть, 90 відсотків.

Отже.

Із Старого Заповіту:

фрагменти книги Буття –

1.1-4.15 (Створення світу й перші люди), 6.1-9.29 (Всесвітній потоп і Ноїв ковчег), 11.1-11.9 (Вавілонське стовпотворіння), 19.1 -19.28 (Содом і Гоморра), 22.1-22.18 (випробування віри Авраама);

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фрагменти книги Вихід –

16.1-16.36 (манна небесна),

20.1-20.26 (10 Заповідей);

Книга Йова – повністю (щодо справжньої віри);

Книга Псалмів – псалми 90 ["Хто живе під покровом…"] (захист) і 118 ["Блаженні непорочні…"] (щодо головного);

Книга приказок Соломонових – повністю (мудрість);

Книга Екклєзіястова (або Проповідника) – повністю (марність існування до Спасителя).

Новий Заповіт:

звісно, повністю, без виключень, це – суть Християнства

(недарма саме на Новий Заповіт і припадають майже 80 відсотків від тієї частини Біблії, що пропонується тут до першочергового вивчення).

Главные истории дня

До речі, нагадаю, що з усіх українських перекладів Біблії наймилозвучніший, найточніший за змістом і взагалі найкращий, який власне для мене поза конкуренцією, –

Івана Огієнка (митрополита Іларіона).

Перекладав він, на відміну від колектива під керівництвом Філарета, не з російського перекладу, а безпосередньо з давньоєврейської й грецької.

При цьому користуватися бажано якимось з тих видань перекладу Огієнка, де зберігаються його наголоси, що додають текстові Біблії чудової співучості,

особливо – текстам Книги Псалмів, Книги Екклезіястової, Пісень над піснями [це вже "додаткова програма"], а також Євангелії від Івана.

Саме такий переклад – ТУТ.

Виконаний з любов’ю до Бога, біблійного оригіналу й української мови.

Тож: да не проґавимо з-за сучасних фарисеїв молодь…

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