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Без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции: омбудсмен напомнил, как должна проходить мобилизация

Дарья ДуроваДарья Дурова
Time to read1 мин
51
Мобилизация в Украине
Мобилизация в Украине. Иллюстративное фото

В условиях продолжения российской войны Украина не сможет выжить как государство, поэтому мобилизация оправданна. Впрочем, она должна проходить без нарушения законодательных норм.

На этом подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец, который 11 ноября дал комментарий в эфире "Еспресо". Этим фрагментом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поделился в своем Telegram-канале.

"Моя позиция остается неизменной: мобилизационные процессы, разумеется, должны продолжаться в Украине, учитывая продолжение российской агрессии против нашего государства. И это происходит с 2014 года. И все мы понимаем, что без продолжения мобилизации мы не выживем как государство. Но! Эти процессы должны проходить исключительно законным путем", – заявил политик.

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Сотрудники ТЦК и СП не должны применять силу, также они не имеют права удерживать людей в своих помещениях без юридических оснований.

"Они не имеют права носить балаклавы, снимать опознавательные знаки, шевроны со своей одежды. И обязательно эти процессы всегда должны происходить исключительно в физическом присутствии сотрудников Национальной полиции", – напомнил Лубинец.

Он добавил, что именно органы правопорядка обязаны проверять документы, и только после этого сотрудники территориальных центров комплектования могут выяснять, состоит ли конкретный человек на воинском учете и правильно ли оформлены его военно-учетные документы.

Омбудсман считает, что "время максимального юридического урегулирования" действий ТЦК и СП было упущено.

"Сейчас новое руководство как Минобороны, так и новый главнокомандующий воспринимают мои рекомендации как уполномоченного. Действительно происходит процесс максимальной цифровизации мобилизационных процессов", – сказал Лубинец. Он считает, что именно это поможет сделать мобилизацию более прозрачной и справедливой.

Без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции: омбудсмен напомнил, как должна проходить мобилизация

Дмитрий Лубинец в эфире украинского телеканала. Источник: Скриншот ролика

Как ранее писал OBOZ.UA, в "Резерв+" военнообязанные могут увидеть статус "Требует уточнения", который указывает на необходимость проверить свои учетные данные. Сначала можно воспользоваться функцией "Исправить данные онлайн", если она доступна в приложении.

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