Без балаклав, с включенными бодикамерами и в присутствии полиции: омбудсмен напомнил, как должна проходить мобилизация

В условиях продолжения российской войны Украина не сможет выжить как государство, поэтому мобилизация оправданна. Впрочем, она должна проходить без нарушения законодательных норм.

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На этом подчеркнул омбудсмен Дмитрий Лубинец, который 11 ноября дал комментарий в эфире "Еспресо". Этим фрагментом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека поделился в своем Telegram-канале.

"Моя позиция остается неизменной: мобилизационные процессы, разумеется, должны продолжаться в Украине, учитывая продолжение российской агрессии против нашего государства. И это происходит с 2014 года. И все мы понимаем, что без продолжения мобилизации мы не выживем как государство. Но! Эти процессы должны проходить исключительно законным путем", – заявил политик.

Сотрудники ТЦК и СП не должны применять силу, также они не имеют права удерживать людей в своих помещениях без юридических оснований.

"Они не имеют права носить балаклавы, снимать опознавательные знаки, шевроны со своей одежды. И обязательно эти процессы всегда должны происходить исключительно в физическом присутствии сотрудников Национальной полиции", – напомнил Лубинец.

Он добавил, что именно органы правопорядка обязаны проверять документы, и только после этого сотрудники территориальных центров комплектования могут выяснять, состоит ли конкретный человек на воинском учете и правильно ли оформлены его военно-учетные документы.

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Омбудсман считает, что "время максимального юридического урегулирования" действий ТЦК и СП было упущено.

"Сейчас новое руководство как Минобороны, так и новый главнокомандующий воспринимают мои рекомендации как уполномоченного. Действительно происходит процесс максимальной цифровизации мобилизационных процессов", – сказал Лубинец. Он считает, что именно это поможет сделать мобилизацию более прозрачной и справедливой.

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