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"Бабье лето" продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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"Бабье лето" продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта
Прогноз погоды с 5 по 11 октября. Источник: pexels.com

Начало октября в Украине будет напоминать продолжение бабьего лета: по всей территории ожидается преимущественно сухая, солнечная и теплая погода. В середине недели дневная температура воздуха местами достигнет +26 градусов, а ночная будет колебаться в пределах +6 – +14 градусов.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич. Он добавил, что ближе к выходным ожидаются дожди и постепенное понижение температуры.

Погода в Украине на неделю

По информации синоптика, в понедельник, 5 октября, в Украине сохранится сухая погода без осадков благодаря влиянию области повышенного атмосферного давления.

Ветер будет преимущественно западным со скоростью 5–10 м/с, а в Закарпатье – переменного направления, 3–8 м/с. Ночью температура составит +6 – +11 градусов, днем воздух прогреется до +17 – +23.

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''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Во вторник, 6 октября, существенных изменений в погоде не ожидается, поэтому по всей стране будет сухо и стабильно. В ночные часы ветер будет менять направление, скорость – 5–10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем – в пределах от +17 до +23.

''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

Среда, 7 октября, принесет малооблачную и теплую погоду без осадков. Утром и ночью местами возможен слабый туман, а ветер будет переменным – 3–8 м/с.

Температура ночью составит +7 – +13 градусов, на побережье морей – до +15, а днем поднимется до +20 – +25 градусов.

''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

В четверг, 8 октября, в Украине сохранится теплая и сухая погода, осадков не прогнозируется. Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман.

Ночью ветер будет переменным, 3–8 м/с, а днем – южным, 5–10 м/с. Температура составит +8 – +14 градусов ночью и +20 – +26 градусов днем.

''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

В пятницу, 9 октября, погода начнет меняться под влиянием атмосферного фронта. Ночью дожди пройдут на западе, а днем осадки распространятся на северные, центральные и северо-восточные области, местами возможны грозы. На юго-востоке страны будет сухо.

Ветер усилится до 7–12 м/с, в западных областях возможны порывы 15–20 м/с. Ночью ожидается +8–+14 градусов, днем на севере и западе – +12–+17, в остальных регионах – +18–+23 градусов.

''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

В субботу, 10 октября, на большей части Украины осадков не ожидается. Небольшой кратковременный дождь возможен только ночью на востоке и в Приазовье.

Ветер будет западным, 5–10 м/с, а температура опустится до +2 – +7 градусов ночью и +12 – +17 градусов днем.

''Бабье лето'' продолжается? Синоптик дал прогноз погоды в Украине на неделю. Карта

Карта погоды. Источник: Укргидрометцентр

В воскресенье, 11 октября, в Украине будет преобладать сухая погода под влиянием повышенного атмосферного давления. Небольшие дожди местами возможны только в северо-западных областях.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 5–10 м/с, температура ночью составит +6 – +11 градусов, а днем – +15 – +20.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026–2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь.

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