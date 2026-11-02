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Аукционы по продаже лома должны быть рыночными: УМП призвало Минэкономики к взвешенному подходу

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read2 мин
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Аукционы по продаже лома должны быть рыночными: УМП призвало Минэкономики к взвешенному подходу
Металлолом. Источник: Pexels

ОП "Укрметалургпром" обратилось в Министерство экономики и окружающей среды с просьбой урегулировать механизм продажи металлолома государственных предприятий и обеспечить прозрачные и одинаковые правила для всех участников рынка. В частности, при введении аукционов по продаже необходимо не допустить создания исключительных условий для госкомпаний и сформировать справедливую рыночную цену лотов.

Об этом говорится в письме, адресованном главе Минэкономики Александру Кравченко.

В обращении подчеркивается, что лом "Укрзалізниці" является важным источником стратегического сырья для украинской металлургии. В отрасли считают, что максимальные объемы такого лома должны реализовываться и перерабатываться внутри страны, поскольку это обеспечивает занятость, налоговые поступления и производство продукции с высокой добавленной стоимостью.

В то же время в "Укрметалургпромі" выступили против возможного создания отдельного механизма экспорта лома для государственных компаний, в частности для "Укрзалізниці" – ведь такие исключения могут создать неравные условия конкуренции, риски злоупотреблений и теневых схем, а также привести к потерям государственного бюджета.

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Металлурги при этом заявили о готовности активно покупать лом УЗ на внутреннем рынке. По данным "Укрметаллургпрома", "Метинвест" и "Интерпайп" уже сейчас готовы выкупать не менее 65–70% объемов, выставляемых на торги, при условии рыночного формирования стартовой цены. После полноценного восстановления работы металлургических предприятий эта доля, по оценке объединения, может вырасти до 90–95%. Также объединение предлагает отказаться от проектов решений, предусматривающих отмену нулевой квоты на экспорт лома для госпредприятий в ноябре–декабре 2026 года и далее с 2027 года, и утвердить четкий план реализации лома "Укрзалізниці" на 2027 год именно на внутреннем рынке.

Принципы возможных аукционов на экспортные квоты также должны быть рыночными – в частности, стартовая цена должна составлять не менее €80 за тонну, убеждены в УМП. При квоте в 200 тыс. тонн это может обеспечить бюджету не менее €16 млн.

По расчетам объединения, при нулевой стартовой цене потенциальная сверхприбыль экспортеров может достичь €22,6 млн, тогда как бюджет не получит ничего от продажи квоты. При старте €80 за тонну бюджет получит около €16 млн, а экспорт останется прибыльным для трейдеров.

В документе отдельно подчеркивается, что правила должны быть одинаковыми как для частных, так и для государственных компаний. "Любые исключения для госкомпаний – это возможности для схем и прямых потерь бюджета. Одинаковые правила для всех устраняют этот риск", – говорится в обращении.

Ранее в GMK Center заявили, что отмена нулевой квоты может вернуть старые "серые" схемы, когда украинский металлолом вывозили в ЕС без пошлины, переоформляли и затем отправляли в Турцию. Фактически это позволяло обходить экспортную пошлину €180 за тонну. В результате трейдеры зарабатывали на вывозе сырья, а бюджет терял десятки миллионов евро. Разница для государства огромна, ведь экспорт одной тонны металлолома приносит бюджету лишь 50–100 грн.

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металлоломМинистерство экономики Украиныгрузовые перевозкиУкраина
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