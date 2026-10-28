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Ароматные и сытные тыквенные блины: вариант необычного ужина для всей семьи

OBOZ.UAOBOZ.UA
Time to read1 мин
576
Ароматные и сытные тыквенные блины: вариант необычного ужина для всей семьи
Ароматные тыквенные оладьи. Источник: Pexels

Тыквенные блины имеют потрясающий цвет и невероятно ароматны. Лучше всего они сочетаются с бананами и арахисовой пастой – их вкусы дополняют друг друга и прекрасно гармонируют. Однако стоит помнить, что тыквенные блины также можно подавать с другими начинками – как сладкими, так и солеными.

Их легко приготовить всего из нескольких ингредиентов. Основа – тыквенное пюре, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты:

  • 1 стакан тыквенного пюре,
  • 1,5 стакана молока,
  • 2 яйца,
  • примерно 2 стакана муки (желательно спельтовой, но это необязательно),
  • ¼ стакана рапсового масла,
  • 1 чайная ложка молотой корицы,
  • щепотка соли.

Способ приготовления

  1. Поместите тыквенное пюре в большую миску и добавьте остальные ингредиенты – молоко, яйца, масло, корицу и соль. Добавляя муку, всыпайте по одной чашке и тщательно перемешивайте. Если тесто слишком жидкое, добавьте еще муки. Цель – добиться консистенции жидкого теста для блинов. Если тесто слишком густое, при необходимости разбавьте его водой.
  2. Оставьте смешанное тесто для блинов на пятнадцать минут. Разогрейте масло на сковороде и жарьте тонкие блины один за другим, убедившись, что они прожарились с обеих сторон.
  3. Смажьте каждый готовый блин тонким слоем арахисовой пасты. Нарежьте банан и положите его сверху. Сверните блины рулетом.

Эти тыквенные блины с бананами и арахисовой пастой можно подавать с любыми начинками на ваш вкус. Отлично подойдут другие сезонные фрукты, например грушевое или сливовое варенье. Также можно полить блины кленовым сиропом или растопленным темным шоколадом.

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