Ароматные и сытные тыквенные блины: вариант необычного ужина для всей семьи

Тыквенные блины имеют потрясающий цвет и невероятно ароматны. Лучше всего они сочетаются с бананами и арахисовой пастой – их вкусы дополняют друг друга и прекрасно гармонируют. Однако стоит помнить, что тыквенные блины также можно подавать с другими начинками – как сладкими, так и солеными.

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Их легко приготовить всего из нескольких ингредиентов. Основа – тыквенное пюре, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты:

1 стакан тыквенного пюре,

1,5 стакана молока,

2 яйца,

примерно 2 стакана муки (желательно спельтовой, но это необязательно),

¼ стакана рапсового масла,

1 чайная ложка молотой корицы,

щепотка соли.

Способ приготовления

Поместите тыквенное пюре в большую миску и добавьте остальные ингредиенты – молоко, яйца, масло, корицу и соль. Добавляя муку, всыпайте по одной чашке и тщательно перемешивайте. Если тесто слишком жидкое, добавьте еще муки. Цель – добиться консистенции жидкого теста для блинов. Если тесто слишком густое, при необходимости разбавьте его водой. Оставьте смешанное тесто для блинов на пятнадцать минут. Разогрейте масло на сковороде и жарьте тонкие блины один за другим, убедившись, что они прожарились с обеих сторон. Смажьте каждый готовый блин тонким слоем арахисовой пасты. Нарежьте банан и положите его сверху. Сверните блины рулетом.

Эти тыквенные блины с бананами и арахисовой пастой можно подавать с любыми начинками на ваш вкус. Отлично подойдут другие сезонные фрукты, например грушевое или сливовое варенье. Также можно полить блины кленовым сиропом или растопленным темным шоколадом.

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