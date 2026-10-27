Анжела Перл назвала самую удачная неделя ноября 2026 года для Дев в финансовых вопросах: деньги будут сами идти в руки

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоРоссия ударила по Киеву баллистикой, есть погибший и раненые: Зеленский отреагировал на атаку. Фото и видеоИллюстрация — Петер Мадяр и Роберт ФицоНовый кредит Украине расколол ЕС: какие страны отказались давать деньги и чем это грозитЖенщина держит в руках банковскую карту и смартфон. Иллюстративное изображение"Вынесешь мусор – дам сотню": monobank запустил новую необычную функцию для родителей и детей"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробности"Нужна деэскалация": Стубб и Стере провели переговоры с Путиным по Украине и позвонили Зеленскому. Все подробностиОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаОльга Сумская назвала имя актера, с которым могла бы согласиться на откровенные съемки в кино: он младше на 24 годаУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоУмер известный украинский актер Юрий Якуша, который снимался с Зеленским и основал театр. ФотоГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныГде сегодня смотреть "Шахтер" – "Динамо". Расписание трансляций Кубка УкраиныИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеИзменят ли в Украине мобилизационный возраст: нардеп дал объяснениеТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиТрамп-младший ездил на охоту в Монголию с российским бизнесменом: всплыли скандальные подробностиКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробностиКремль пытается сломить украинцев не только обстрелами, но и соцсетями: Ступак сообщил подробности

Анжела Перл назвала самую удачная неделя ноября 2026 года для Дев в финансовых вопросах: деньги будут сами идти в руки

Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
Time to read2 мин
255
Илюстрация к гороскопу
Анжела Перл назвала самую удачная неделя ноября 2026 года для Дев в финансовых вопросах: деньги будут сами идти в руки. Источник: Сгенерировано ИИ

Первые две недели ноября 2026 года Девам следует воздержаться от подписания важных документов, покупки машины или квартиры и плановых операций, рекомендует астролог Анжела Перл. 

До 14 ноября Меркурий и Венера остаются ретроградными, поэтому все серьезные шаги стоит перенести на вторую половину месяца. Об этом предупредила астролог Анжела Перл на своем YouTube.

Ключевым событием месяца – соединение Марса и Юпитера. Оно будет действовать с 1 по 25 ноября, а точным станет 15-16 числа. Обе планеты расположатся в 12-м доме гороскопа Дев. Юпитер останется там до июля следующего года, Марс – до 15 мая.

Этот сектор астрологи связывают с подведением итогов и внутренней работой.

"12-й сектор – это завершение и очищение, когда мы наводим порядок, избавляемся от чего-то. И вот по Марсу вы как будто будете что-то заканчивать, завершать в своей жизни. Знаете, как в архиве копаются, ищут что-то из прошлого: может быть, вы будете искать какие-то доказательства, какие-то документы", – рассказала астролог

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
8,2 т.
Успешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всех
8,2 т.
Успешный день для решения важных дел: Весы, вы будете конфликтны, а Рыбам повезет во всем – гороскоп на 27 октября для всех
Роман Замрий, позывной ЙодаРоман Замрий, позывной Йода
3,0 т.
"Поле боя не для подполковников": о врачах в тыловой армии и советских методах лжи
3,0 т.
"Поле боя не для подполковников": о врачах в тыловой армии и советских методах лжи
Анна ЯкубецАнна Якубец
2,9 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине
2,9 т.
Лютые морозы или аномальное тепло: синоптики дали прогноз, какой будет зима в Украине

Транзит может подтолкнуть Дев к решениям, которые изменят их географию или имущественное положение 

"Юпитер символизирует заграницу. Может быть, вы планируете эмигрировать или уезжать куда-то? Или начнете оформлять документы на что-то, связанное с заграницей. А может быть, начнете оформлять наследство – 12-й дом это еще и получение наследства", – сказала астролог.

То, что вы начнете сейчас планировать, или готовить, или искать, или оформлять, скорее всего, продлится до 15 мая, пока Марс полностью не выйдет из вашего 12-го дома. Окончательное решение, или получение, или завершение чего-то, скорее всего, будет в мае", – подчеркнула Перл.

Отдельно астролог обратила внимание на здоровье: 12-й дом отвечает также за больницы и медицинские вмешательства 

"Может быть, вы будете готовиться к операции, или у вас будет период восстановления. Тогда осторожно: до мая не нужно быстро сразу выходить на работу. Дайте себе время на восстановление", – посоветовала Анжела Перл.

При этом влияние Юпитера в этом секторе она оценивает как очень благоприятное. Девы могут планировать поездки, покупать недвижимость за границей или увлечься духовными практиками.

"12-й дом открывает нам тайны и про себя в первую очередь, когда мы узнаем себя. И вот такой у вас период будет почти до лета, до середины мая", – отметила астролог.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право выбора: верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

Похожие темы
Гороскопы
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!