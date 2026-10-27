Анжела Перл назвала самую удачная неделя ноября 2026 года для Дев в финансовых вопросах: деньги будут сами идти в руки

Первые две недели ноября 2026 года Девам следует воздержаться от подписания важных документов, покупки машины или квартиры и плановых операций, рекомендует астролог Анжела Перл.

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До 14 ноября Меркурий и Венера остаются ретроградными, поэтому все серьезные шаги стоит перенести на вторую половину месяца. Об этом предупредила астролог Анжела Перл на своем YouTube.

Ключевым событием месяца – соединение Марса и Юпитера. Оно будет действовать с 1 по 25 ноября, а точным станет 15-16 числа. Обе планеты расположатся в 12-м доме гороскопа Дев. Юпитер останется там до июля следующего года, Марс – до 15 мая.

Этот сектор астрологи связывают с подведением итогов и внутренней работой.

"12-й сектор – это завершение и очищение, когда мы наводим порядок, избавляемся от чего-то. И вот по Марсу вы как будто будете что-то заканчивать, завершать в своей жизни. Знаете, как в архиве копаются, ищут что-то из прошлого: может быть, вы будете искать какие-то доказательства, какие-то документы", – рассказала астролог

Транзит может подтолкнуть Дев к решениям, которые изменят их географию или имущественное положение

"Юпитер символизирует заграницу. Может быть, вы планируете эмигрировать или уезжать куда-то? Или начнете оформлять документы на что-то, связанное с заграницей. А может быть, начнете оформлять наследство – 12-й дом это еще и получение наследства", – сказала астролог.

То, что вы начнете сейчас планировать, или готовить, или искать, или оформлять, скорее всего, продлится до 15 мая, пока Марс полностью не выйдет из вашего 12-го дома. Окончательное решение, или получение, или завершение чего-то, скорее всего, будет в мае", – подчеркнула Перл.

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Отдельно астролог обратила внимание на здоровье: 12-й дом отвечает также за больницы и медицинские вмешательства

"Может быть, вы будете готовиться к операции, или у вас будет период восстановления. Тогда осторожно: до мая не нужно быстро сразу выходить на работу. Дайте себе время на восстановление", – посоветовала Анжела Перл.

При этом влияние Юпитера в этом секторе она оценивает как очень благоприятное. Девы могут планировать поездки, покупать недвижимость за границей или увлечься духовными практиками.

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"12-й дом открывает нам тайны и про себя в первую очередь, когда мы узнаем себя. И вот такой у вас период будет почти до лета, до середины мая", – отметила астролог.

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