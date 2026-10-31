Аномальное тепло или холод: климатолог рассказала, какой будет зима в Украине

Нынешняя зима в Украине, вероятно, будет на 1–2 градуса теплее климатической нормы. Осадков может выпасть на 20–40% больше, однако из-за плюсовой температуры снег часто будет таять.

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Самые высокие средние температуры прогнозируют на юге, Закарпатье и в центральных областях, а самые низкие будут наблюдаться на северо-востоке страны и в Карпатах. Об этом в интервью медиа рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

Синоптик сообщила, какой зимы ожидать

Как отметила синоптик, по оценкам мировых прогностических центров, средняя температура этой зимой в Украине может превысить климатическую норму на 1–2 градуса. В то же время отдельные модели допускают, что показатели останутся в пределах нормы. Однако ни один из прогнозов не указывает на вероятность более холодной, чем обычно, зимы.

Балабух добавила, что подобная тенденция ожидается на протяжении всех зимних месяцев. Это связано с преобладанием воздушных потоков из Атлантики, которые принесут в Украину более теплые и влажные воздушные массы.

Теплее всего зимой, согласно прогнозам, будет на юге страны, Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях. Там средняя температура за сезон может составлять от 0 до +2 градусов.

В то же время самую холодную погоду ожидают на северо-востоке Украины и в высокогорье Карпат, где средние показатели могут опускаться до -3 – -4 градусов и ниже.

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"Это означает, что в течение зимы на этой территории будет преобладать такая средняя за сутки температура воздуха. Не исключено, что возможны и вторжения арктического воздуха, но очень вероятно, что они будут кратковременными", – сказала метеоролог.

Ожидать ли сильных снегопадов

Что касается количества осадков, климатолог отметила, что этой зимой их может быть на 20–40% больше нормы. Это связано с поступлением в Украину теплых и влажных воздушных масс из Атлантики.

"Но все будет зависеть от температуры воздуха. Если она будет плюсовой, то осадки будут преимущественно в виде дождя или мокрого снега, который быстро растает. В таких условиях образование устойчивого снежного покрова маловероятно. Выпавший снег будет быстро таять. А это – угроза гололеда и налипания мокрого снега. Также может быть ледяной дождь. Особенно в тех регионах, где температура будет колебаться около нуля", – подчеркнула она.

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Арктический воздух может приносить в Украину сильные похолодания

Отвечая на вопрос, повторится ли в Украине такая холодная зима, как в 2026 году, Вера Балабух подчеркнула, что исключать такую вероятность нельзя.

"Несмотря на общее потепление климата, холодные зимы и сильные морозы в Украине по-прежнему возможны. Сезонные прогнозы показывают, насколько средняя температура зимой может отличаться от климатической нормы, но не позволяют предсказать все похолодания и потепления", – пояснила она.

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В последние годы прогнозы преимущественно предсказывали зимы на 1–2 градуса теплее климатической нормы, и в основном они оправдывались. Однако прошлой зимой ситуацию изменило поступление арктического воздуха в январе и феврале, которое принесло ощутимое похолодание.

В северных областях температура в отдельные периоды опускалась на 4 градуса ниже нормы. На юге она оставалась близкой к средним многолетним показателям, а на Закарпатье была выше их.

"Поэтому даже теплая по средним показателям зима может сопровождаться сильными морозами. Периоды аномального холода могут чередоваться с оттепелями, и в результате средняя температура за месяц или сезон будет близкой к норме. Точнее предсказать такие изменения погоды позволяют краткосрочные прогнозы на ближайшие пять суток", – подытожила синоптик.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в этом году, по прогнозам метеорологов, зима в Украине будет теплой. Об этом свидетельствуют все показатели, которые фиксируют на метеостанции "Пожижевская" в Карпатах.