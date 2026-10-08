Анатолий Фурсов выпустил книгу об использовании Интерпола в целях политических преследований

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация - беженцы из УкраиныСуд ЕС принял важное для беженцев из Украины решение: что нужно знатьНацбанк продает золотые 20 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам золотые 20 грн с особенным дизайном: как выглядятВы услышите объявление, но не расслабляйтесь: "дух" Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войныВы услышите объявление, но не расслабляйтесь: "дух" Нины Матвиенко явился провидице и сделал предсказание о конце войныПодростков учат смешивать вейпы прямо в магазинеПодростков учат смешивать вейпы прямо в магазине, а вместо чеков выдают обманки: OBOZ.UA выяснил, как устроена торговля "курилками"ВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФВСУ отминусовали еще 1830 оккупантов и сожгли сотни единиц техники: Генштаб опубликовал данные о о потерях армии РФДо +24, но с дождями: чем удивит погода украинцев в середине октября и когда придет похолоданиеДо +24, но с дождями: чем удивит погода украинцев в середине октября и когда придет похолоданиеУкраина готова к встрече в октябре по вопросу мира – МИДУкраина готова к встрече в октябре по вопросу мира – МИДИллюстрация. ГороскопЭмоционально тяжелый день, но не нужно делать акцент на негативе: Рыбы – больше смелости, а Тельцы получат подарок – гороскоп на 8 октябряИллюстративное фото: атака на Киев, последствия обстрела.От лекарств и инструментов до свежих продуктов и туалетной бумаги: какие предприятия были уничтожены в результате атаки РФПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISWПрицел на энергетику: Россия адаптирует реактивные дроны к зимней кампании террора – ISW

Анатолий Фурсов выпустил книгу об использовании Интерпола в целях политических преследований

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Time to read3 мин
icon 165
Анатолий Фурсов выпустил книгу об использовании Интерпола в целях политических преследований
Основу книги составляют 116 реальных дел. Источник: Анатолий Фурсо

Вышла книга "Интерпол как инструмент политически мотивированного преследования: практическое руководство по защите". Ее автор – международный юрист, который больше 17 лет защищает людей, разыскиваемых по политическим мотивам.

Эту систему Фурсов знает и на собственном опыте. В 2023 году Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов, затем против него возбудили уголовное дело и попытались объявить в розыск через Интерпол. Комиссия по контролю за файлами Интерпола признала запрос политически мотивированным и удалила досье.

Как это работает

Устав Интерпола запрещает организации вмешиваться в политические дела. Но государства научились обходить этот запрет: политическое преследование они выдают за обычное уголовное дело, и в запросе оно выглядит как общеуголовное преступление. О розыске человек обычно узнает на паспортном контроле или при посадке в самолет.

Читайте также
Ирина МельниченкоИрина Мельниченко
icon 13,4 т.
Три знака зодиака, для которых в середине октября откроются двери в новую жизнь: ангелы дали вам зеленый свет
icon 13,4 т.
Три знака зодиака, для которых в середине октября откроются двери в новую жизнь: ангелы дали вам зеленый свет
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 3,3 т.
До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото
icon 3,3 т.
До недавнего времени воевал на фронте: в результате массированного ракетного удара по Прилукам погиб ветеран полиции Олег Малыш. Фото
Мария ШевчукМария Шевчук
icon 772
SOCAR и Superhumans Center продолжают сбор средств на топливо для эвакуации раненых
icon 772
SOCAR и Superhumans Center продолжают сбор средств на топливо для эвакуации раненых

На 2022 год по запросам России в базах Интерпола числилось 10 098 человек. С 2017 по 2022 год Комиссия признала не соответствующими правилам около 70% проверенных уведомлений. В 2025 году часть ограничений, введенных для российских запросов, негласно смягчили.

Внутри России защититься почти невозможно: в 2024 году оправдали 990 из 512 845 осужденных, то есть меньше 0,2%. Поэтому защиту приходится выстраивать за ее пределами.

Что в книге

Руководство написано для предпринимателей, эмигрантов, журналистов, активистов и адвокатов. Оно следует ходу реального дела: проверка своего статуса и подготовка заранее, задержание и экстрадиция, обращения в Комиссию Интерпола, ЕСПЧ и ООН, защита имущества и личной безопасности за рубежом. В приложениях собраны чек-листы, образцы документов и таблица сроков.

В основе книги – 116 реальных дел.

Три главных вывода

Удаление из базы Интерпола не гарантирует безопасности. Данные остаются в национальных базах, Шенгенской системе и розыске СНГ, и людей задерживали даже после удаления уведомления.

Ни одна процедура не решает все. Удаление данных не закрывает уголовное дело, убежище не удаляет данные, а отказ в выдаче действует только в одной стране.

Политический характер преследования нужно доказывать. Ни один орган не установит его сам, поэтому документы стоит собрать заранее.

"Преследование, лишенное правового основания, перестает быть неуязвимым в тот момент, когда против него выстраивается документально подтвержденная позиция", – пишет Анатолий Фурсов.

Где купить

Электронная версия доступна в Google Play Книгах

Об авторе

Анатолий Фурсов – международный юрист, судебный эксперт и правозащитник, эксперт по России, Украине и Беларуси, PhD. Управляющий партнер коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" и основатель международной правозащитной сети INTERPOL-SOS, объединяющей адвокатов, журналистов, детективов и экспертов более чем из двухсот государств.

Автор более ста экспертных заключений о положении в стране происхождения для судов и миграционных органов ЕС, США, Великобритании и других стран. Его работу и дела освещали The New York Times, El Mundo, El Confidencial, "Радио Свобода", "Медуза", "Новая газета Европа" и другие издания.

Похожие темы
книгичтениеИнтерполУкраина
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться