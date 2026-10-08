Анатолий Фурсов выпустил книгу об использовании Интерпола в целях политических преследований

Вышла книга "Интерпол как инструмент политически мотивированного преследования: практическое руководство по защите". Ее автор – международный юрист, который больше 17 лет защищает людей, разыскиваемых по политическим мотивам.

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Эту систему Фурсов знает и на собственном опыте. В 2023 году Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов, затем против него возбудили уголовное дело и попытались объявить в розыск через Интерпол. Комиссия по контролю за файлами Интерпола признала запрос политически мотивированным и удалила досье.

Как это работает

Устав Интерпола запрещает организации вмешиваться в политические дела. Но государства научились обходить этот запрет: политическое преследование они выдают за обычное уголовное дело, и в запросе оно выглядит как общеуголовное преступление. О розыске человек обычно узнает на паспортном контроле или при посадке в самолет.

На 2022 год по запросам России в базах Интерпола числилось 10 098 человек. С 2017 по 2022 год Комиссия признала не соответствующими правилам около 70% проверенных уведомлений. В 2025 году часть ограничений, введенных для российских запросов, негласно смягчили.

Внутри России защититься почти невозможно: в 2024 году оправдали 990 из 512 845 осужденных, то есть меньше 0,2%. Поэтому защиту приходится выстраивать за ее пределами.

Что в книге

Руководство написано для предпринимателей, эмигрантов, журналистов, активистов и адвокатов. Оно следует ходу реального дела: проверка своего статуса и подготовка заранее, задержание и экстрадиция, обращения в Комиссию Интерпола, ЕСПЧ и ООН, защита имущества и личной безопасности за рубежом. В приложениях собраны чек-листы, образцы документов и таблица сроков.

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В основе книги – 116 реальных дел.

Три главных вывода

Удаление из базы Интерпола не гарантирует безопасности. Данные остаются в национальных базах, Шенгенской системе и розыске СНГ, и людей задерживали даже после удаления уведомления.

Ни одна процедура не решает все. Удаление данных не закрывает уголовное дело, убежище не удаляет данные, а отказ в выдаче действует только в одной стране.

Политический характер преследования нужно доказывать. Ни один орган не установит его сам, поэтому документы стоит собрать заранее.

Главные истории дня

"Преследование, лишенное правового основания, перестает быть неуязвимым в тот момент, когда против него выстраивается документально подтвержденная позиция", – пишет Анатолий Фурсов.

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Об авторе

Анатолий Фурсов – международный юрист, судебный эксперт и правозащитник, эксперт по России, Украине и Беларуси, PhD. Управляющий партнер коллегии адвокатов "Домбровицкий и партнеры" и основатель международной правозащитной сети INTERPOL-SOS, объединяющей адвокатов, журналистов, детективов и экспертов более чем из двухсот государств.

Автор более ста экспертных заключений о положении в стране происхождения для судов и миграционных органов ЕС, США, Великобритании и других стран. Его работу и дела освещали The New York Times, El Mundo, El Confidencial, "Радио Свобода", "Медуза", "Новая газета Европа" и другие издания.