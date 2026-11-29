Минувшим вечером вся Украина зажигала свечи в память о погибших во время Голодомора. Точное число заморенных голодом в Украине в 1932–1933 годах неизвестно – оценки колеблются от 3,5 до 5 миллионов человек. Это была спланированная акция сталинского режима по уничтожению украинцев, прежде всего в селах, где сохранялась выраженная украинская идентичность.

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Память об этом акте геноцида жива не только в научных трудах. Она передается из поколения в поколение, и эти ужасающие истории слышали многие дети и внуки тех, кто выжил в те черные годы. Пересказывать их физически больно, но эта память чрезвычайно важна.

Особенно сегодня, когда продолжатель дела Сталина развязал новую кампанию по уничтожению украинского народа. Украинцы зажигали свечи в память о своих предках в темных квартирах и домах, ожидая очередного массированного ракетного удара, призванного окончательно лишить их света, тепла и воды в морозы.

Путин – маньяк, детоубийца и один из страшнейших военных преступников – всеми силами стремится уничтожить Украину. Его тезис об "одном народе", с выдвижения которого и начался обратный отсчет до полномасштабной войны, многие истолковали неверно. Это была не просто еретическая попытка смешать русских и украинцев в некую единую сущность. Это был ультиматум: либо вы русские, либо вы мертвы. Он хочет довести до конца черное дело своих предшественников, и потому его необходимо остановить любыми средствами.

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