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86 лет назад Молотов встретился с Гитлером в Берлине: историческое фото, разоблачающее лицемерие СССР

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read2 мин
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86 лет назад Молотов встретился с Гитлером в Берлине: историческое фото, разоблачающее лицемерие СССР
Министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (слева) разговаривает с немецким дипломатом Густавом Хильгером (в центре) и Адольфом Гитлером, Берлин, ноябрь 1940 года. Источник: Pictures from History

13 ноября 1940 года в Берлине состоялась встреча министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова с Адольфом Гитлером. Переговоры между представителями двух тоталитарных режимов касались возможного расширения сотрудничества и раздела сфер влияния в Европе и за ее пределами.

Снимки того исторического дня были сделаны в Имперской канцелярии, Молотов сидит напротив Гитлера, а общаться им помогает немецкий дипломат и переводчик Густав Хильгер. На встрече тогда также присутствовали министр иностранных дел Германии Иоахим Риббентроп и руководитель Верховного командования Вермахта генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель.

Визит Молотова в столицу Третьего рейха длился с 1 по 13 ноября. Немецкая сторона предложила СССР присоединиться к "пакту трех" вместе с Германией, Италией и Японией. Речь шла о политическом сотрудничестве, взаимной поддержке и разграничении сфер влияния. По сути, представители двух тоталитарных империй решали, как будут делить мир. В частности, Берлин предлагал Москве сосредоточить свои интересы в районе Индийского океана.

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86 лет назад Молотов встретился с Гитлером в Берлине: историческое фото, разоблачающее лицемерие СССР

Переговоры Молотова, Хильгера и Гитлера в Белине, ноябрь 1940 года. Источник: Pictures from History

Однако у советского руководства были собственные территориальные претензии. Во время переговоров Молотов настаивал на интересах СССР в Финляндии, Болгарии и районе Черноморских проливов. 25 ноября Москва передала Берлину ответ с контрпредложениями: в частности, требовала вывода немецких войск из Финляндии и признания советских интересов в районе Персидского залива.

Эти переговоры показали, что советское руководство вполне серьезно рассматривало возможность союза с нацистской Германией, которая к тому моменту уже вела войну, вошедшую в историю как Вторая мировая. Москва не отвергала сотрудничество с Гитлером из-за идеологических или моральных противоречий. Договориться не удалось именно из-за аппетитов двух империй – стороны не смогли прийти к консенсусу относительно раздела территорий и сфер влияния.

В итоге соглашение не подписали, а переговоры больше не возобновляли. Менее чем через год, 22 июня 1941 года, Германия напала на СССР. Примерно через месяц после встречи Молотова с Гитлером немецкое командование начало разрабатывать план нападения на Советский Союз, известный как операция "Барбаросса".

История этих переговоров особенно показательна на фоне советской пропаганды, которая впоследствии пыталась представить Москву как принципиального противника нацизма. На самом же деле в 1940 году СССР был готов договариваться с гитлеровским режимом о новом разделе мира – при условии, что получит желаемые территории и сферы влияния.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую страшную тайну скрывали советские города с цифрами в названии.

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