''77 – энергия жизни'': Михаил Поплавский представил более 60 авторских книг и электронную библиотеку

Накануне 77-летия Михаил Поплавский представил студентам более 60 авторских книг и объявил о создании электронной библиотеки, открывающей широкой аудитории доступ к его изданиям.

Видео дня

Презентация состоялась в Киевском университете культуры в рамках юбилейного проекта "77 – Энергия жизни".

Отныне электронный каталог книг размещен на официальном сайте Михаила Поплавского, где все желающие могут ознакомиться с изданиями.

Библиография автора охватывает различные периоды его творческой, управленческой и педагогической деятельности. В нее вошли учебники и учебные пособия, историко-публицистические труды, энциклопедические и автобиографические издания, книги об украинской культуре, шоу-бизнесе, национальных проектах, лидерстве и личностном развитии.

Книги, сохраняющие историю

Среди знаковых работ – "Антология современной украинской эстрады" (2003; переиздания – 2004, 2009). В книге собраны творческие биографии исполнителей и музыкальных коллективов, материалы о композиторах, поэтах-песенниках и продюсерах, дискографии, интересные факты и истории из жизни представителей украинского шоу-бизнеса.

Особое место занимает двухтомный историко-публицистический труд "Энциклопедия независимости в документах и фактах". Первый том охватывает 1990–2006 годы, второй – 2007–2021 годы. В книгах прослеживается хронология становления независимой Украины через призму деятельности Университета культуры, его ректора, публикаций в средствах массовой информации и видеоархивов.

Это документальное свидетельство общественных, культурных и медийных трансформаций, позволяющее проследить события и процессы, повлиявшие на развитие современной Украины.

Отдельное направление библиотеки – масштабные культурные, телевизионные и художественные проекты, основателем, идейным вдохновителем и продюсером которых является Михаил Поплавский.

Главные истории дня

В частности, книга "Национальные проекты" (2026) систематизирует более трех десятилетий культурно-образовательных инициатив. На ее страницах представлена история Всеукраинского детского конкурса "Шаг к звездам" (с 1997 года), телевизионного проекта "Наша песня" (с 2004 года), шоу "Шеф-повар страны" (с 2010 года), Шевченковского вечера "Мы дети твои, Украина!" (с 2013 года), концертной программы "Мама, вечная и любимая!" (с 2013 года), Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" (с 2016 года) и других инициатив.

Для студентов творческих и медийных специальностей эта книга представляет собой практический материал о зарождении идей, продюсировании, масштабировании культурных инициатив, работе с аудиторией и формировании национальных брендов.

Образование, проверенное практикой

Значительную часть библиотеки составляют учебники и учебные пособия, созданные для подготовки будущих специалистов. Среди них: "Менеджер культуры" (1993), "Азбука паблик рилейшнз" (1997; обновленное издание – 2007), "Менеджер шоу-бизнеса" (1999), "Управление персоналом" (2000), "Шоу-бизнес: теория, история, практика" (2001), "20 – принципов управления, или Как управлять собой и людьми" (2006), "Менеджмент. Маркетинг" (2008), "Имидж" (2009), "Лидерство как бренд" (2009; переиздание – 2016), "Гостинично-ресторанный сервис" (2010, 2011, 2016), "Кулинарология" (2018).

Тематика работ охватывает менеджмент, маркетинг, PR, коммуникации, управление персоналом, индустрию гостеприимства и шоу-бизнес. В них теоретические знания сочетаются с практическим опытом, помогая понять принципы функционирования современных креативных индустрий.

Во время встречи Михаил Поплавский подчеркнул, что главным проектом его жизни стал Киевский национальный университет культуры и искусств. Он также отметил особую роль образования, интеллекта и инноваций в современном мире, где особенно важны умение мыслить, анализировать, творчески подходить к решению задач и адаптироваться к новым вызовам.

"Жизнь в стиле фанк" – философия жизни

Особое внимание во время презентации было уделено книге "Жизнь в стиле фанк" (2023). Это рассказ о жизненной философии автора, его энергии, драйве, креативности, смелости в принятии решений, стремлении достигать поставленных целей и умении ценить каждый день.

Книга раскрывает разные грани личности Михаила Поплавского: от юности и учебы до управленческой деятельности, творчества, создания национальных проектов, организации масштабных шоу и воплощения амбициозных замыслов.

"Более шестидесяти книг – это не просто цифра, а история моей жизни на рубеже тысячелетий. Это годы поисков, сомнений, открытий и побед. Каждая страница – это мысли, пережитые моменты и профессионально-практический опыт. Это наследие, которое я с любовью оставляю будущим поколениям – как источник вдохновения, как возможность увидеть мир моими глазами", – отметил Михаил Поплавский.

Наследие, вдохновляющее будущее

Отдельной частью презентации стало представление "Родословной Михаила Поплавского". По словам автора, архивные документы свидетельствуют о том, что трое его предков были сотниками Войска Запорожского.

В завершение встречи Михаил Поплавский подарил всем присутствующим книгу "Жизнь в стиле фанк". После презентации состоялась автограф-сессия.

"77 – Энергия жизни" – это не только о годах, но и об опыте, творчестве, идеях и знаниях, которые остаются в наследство будущим поколениям. Ведь настоящее наследие – это не только книги и достижения, но и истории, ценности и опыт, вдохновляющие других мыслить масштабно, действовать смело и создавать собственную историю успеха! Держим вместе украинскую волну!" – сказал Михаил Поплавский.