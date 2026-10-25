58-летнего украинца признали годным к мобилизации, несмотря на хронические болезни и уход за матерью: какое решение принял суд

58-летний военнослужащий обратился в суд, чтобы признать незаконными направление его на военно-врачебную комиссию, проведение медицинского осмотра, заключение о годности к военной службе и последующую мобилизацию. Он ссылался на хронические заболевания, необходимость постоянного ухода за пожилой матерью и нарушение процедуры прохождения ВВК.

Видео дня

Суд не установил оснований для отмены обжалуемых решений и признал мужчину годным к мобилизации. Об этом сообщила Судебно-юридическая газета.

Что известно

Истец обратился во Львовский окружной административный суд с иском к территориальному центру комплектования и социальной поддержки, военно-врачебной комиссии и воинской части. Мужчина требовал признать противоправными его направление на медицинский осмотр, проведение военно-врачебной экспертизы и призыв на военную службу.

Гражданин отметил, что ему больше 58 лет, у него есть ряд хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта и органов зрения, а также он постоянно ухаживает за своей пожилой матерью.

Он утверждал, что при проведении мобилизационных мероприятий было нарушено установленное законодательством направление на военно-врачебную комиссию.

Он отметил, что ему не вручали направление на ВВК под личную подпись и он не давал согласия на прохождение военно-врачебной экспертизы. Таким образом, истец считал, что его принудительно направили на медицинский осмотр, а действия территориального центра комплектования и социальной поддержки были противоправными.

Как установил суд, направление на военно-врачебную комиссию было сформировано в электронной форме средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В бумажном виде направление не распечатывали, поскольку соответствующие сведения отображались в системе "Оберіг" и приложении "Резерв+".

РЕКЛАМА

По результатам медицинского осмотра военно-врачебная комиссия приняла постановление о годности мужчины к мобилизации, после чего его призвали на военную службу. Приказом командира воинской части мужчину зачислили в списки личного состава и назначили на должность командира второго инженерно-технического отделения первого инженерно-технического взвода третьей инженерно-технической роты второго инженерно-технического батальона.

Не согласившись с такими решениями, мужчина обратился в административный суд.

Главные истории дня

Таким образом, предметом судебного разбирательства была правомерность действий и решений органов военного управления и военно-врачебной комиссии, а также законность последующего зачисления мобилизованного мужчины в воинскую часть.

Что постановил суд

Суд уделил отдельное внимание правовому регулированию оформления отсрочки от призыва.

Так, суд подчеркнул, что пунктом 58 Порядка №560 в редакции, приведенной в судебном решении, предусмотрено, что военнообязанные, имеющие основания для получения отсрочки, за установленными исключениями лично подают на имя председателя соответствующей комиссии заявление по установленной форме вместе с документами, подтверждающими право на отсрочку, или их надлежащим образом заверенными копиями.

РЕКЛАМА

Кроме того, согласно пункту 63 Порядка №560 военнообязанные, обратившиеся с заявлениями о предоставлении отсрочки, до принятия соответствующей комиссией решения не направляются на медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе.

В случае же отказа в предоставлении отсрочки военнообязанный, подлежащий мобилизации, направляется для прохождения медицинского осмотра.

Однако в этом деле суд согласился с доводами территориального центра комплектования о том, что на момент принятия обжалуемого решения у мужчины не было оформленной отсрочки.

РЕКЛАМА

Таким образом, мужчина состоял на воинском учете, оформленной отсрочки не получил, на специальном учете как забронированное лицо не состоял. При таких обстоятельствах суд пришел к выводу, что мужчина подлежал призыву на военную службу во время мобилизации на общих основаниях.

Таким образом, Львовский окружной административный суд принял решение об отсутствии правовых оснований для удовлетворения иска.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, кого мобилизуют с 1 ноября, а кто может получить отсрочку. Так, в ноябре 2026 года процесс мобилизации в Украине и в дальнейшем будет основываться на таких ключевых критериях: возраст военнообязанного, его военно-учетная специальность, наличие боевого опыта и законных оснований для отсрочки. Мужчины, оформившие отсрочку в установленном порядке, не подлежат принудительному призыву.