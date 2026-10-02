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50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель

Анна Якубец
Анна Якубец
Time to read2 мин
icon 13,3 т.
50 букв: как звучит самая длинная фамилия в Украине и кто ее обладатель
Иллюстративное фото. Компания друзей. Источник: magnific.com

В повседневной жизни украинцы привыкли слышать фамилии, состоящие в среднем из 5–8 букв. Однако существуют такие фамилии, которые не только сложно произносить, но и создают проблемы для сотрудников паспортных столов и государственных реестров, поскольку из-за слишком длинного слова не хватает места для ввода букв.

Именно такие ситуации возникают вокруг самой длинной в Украине фамилии, обладатель которой проживает в Тернополе. OBOZ.UA рассказывает, как звучит самая длинная фамилия в Украине и сколько в ней букв.

Что известно

Самая длинная в Украине официально зарегистрированная фамилия состоит из 50 символов, и это технический максимум, который способна принять паспортная система. Если бы не этот технический лимит реестра, обладатель этой фамилии сделал бы ее еще длиннее, ведь первоначальный замысел насчитывал около 70 знаков.

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Официальным обладателем самой длинной фамилии в Украине стал житель Тернополя, чья фамилия в документах звучит как Владимиренклименжиленко-Громинревинградинтеменко.

Такая сложная фамилия – не случайность и не опечатка: это был сознательный выбор мужчины, решившего кардинально изменить свои паспортные данные. Он придумал эту фамилию самостоятельно, комбинируя части слов, найденных в различных источниках. Житель Тернополя начал экспериментировать со своим именем еще в 2010 году, воспользовавшись своим законным правом на изменение персональных данных.

Сам мужчина по фамилии Бронивогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав объясняет такую конструкцию глубоким символизмом и попыткой объединить в одном слове все, что ему импонирует.

Интересно, что в повседневной жизни житель Тернополя не заставляет своих родных произносить все 50 букв, а друзья называют его сокращенно – "Броник".

Самые короткие украинские фамилии

В Украине очень редко можно услышать фамилии, состоящие всего из двух или трех букв. Чаще всего они связаны с названиями животных или природными явлениями: Ех, Лев, Сын, Кий, Мак, Лис, Лут, Яр и Вак.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, какие фамилии в древности давали людям со слабым характером. Так, отдельная группа родовых названий происходит от слова "нюня" и может означать, что носитель такой фамилии имел слабый характер, был нерешительным человеком.

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