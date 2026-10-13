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Александр Кирш
Александр Кирш

Экономист

Новости. Общество / Мнения
Time to read1 мин
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Блог |

5-й год. Песочин (23 тыс. чел.) под Харьковом: возраст убитых за вечер – 16, 19, 51, среди 25 раненых – 9, 13…

5-й год. Песочин (23 тыс. чел.) под Харьковом: возраст убитых за вечер – 16, 19, 51, среди 25 раненых – 9, 13…
Последствия российского удара по Песочину в Харьковской области 11 октября 2026 года. Источник: ГСЧС Харьковщины

Кто о чем, а я все о своем.

Далее текст на языке оригинала.

Допомога Україні за весь час війни:

від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,

від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,

від Болгарії – в сім разів менше за литовську,

від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.

Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.

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Вбивці.

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