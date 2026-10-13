5-й год. Песочин (23 тыс. чел.) под Харьковом: возраст убитых за вечер – 16, 19, 51, среди 25 раненых – 9, 13…
Кто о чем, а я все о своем.
Далее текст на языке оригинала.
Допомога Україні за весь час війни:
від Польщі – десь удвічі менше за голандському чи данську,
від Румунії – менше ніж половина естонської й менше допомоги від Великого Гецогства Люксембурзького,
від Болгарії – в сім разів менше за литовську,
від Угорщини – майже вдвічі менше, ніж від Ісландії.
Всі вони – Польща, Румунія, Болгарія, Угорщина – наші сусідки (Болгарія – морем) і подруги по соціалістичному таборові на чолі з Москвою.
Вбивці.
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