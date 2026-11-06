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5 домашних растений, которые стоит перестать поливать в ноябре: это пойдет им на пользу

Юлия ПотерянкоЮлия Потерянко
Time to read3 мин
444
5 домашних растений, которые стоит перестать поливать в ноябре: это пойдет им на пользу
На зимний период лучше забыть о поливе растений, впадающих в период глубокого покоя. Источник: J_art

Знали ли вы, что некоторые комнатные растения в ноябре стоит вовсе перестать поливать? В это время они замедляют рост из-за сокращения светового дня и снижения температуры, а значит, потребность во влаге у них сводится к минимуму.

Какие именно виды можно перевести на крайне ограниченный полив или вовсе оставить в покое, изданию Yahoo Life рассказал специалист по садоводству Ричард Баркер. Он назвал 5 растений, которые с ноября переходят в стадию покоя.

Кактусы

Особенно это касается пустынных кактусов, которые активно растут весной и летом. В ноябре им уже не нужен привычный полив. Если кактус стоит в неотапливаемом помещении или ему обеспечили полноценный зимний покой, с октября по март он может вообще не нуждаться в воде. Но в теплом помещении время от времени придется немного увлажнять почву, чтобы растение не начало сморщиваться. Лучше всего перенести такие растения в светлое и прохладное место, например на подоконник. Зимой им нужен период покоя, чтобы весной они могли зацвести.

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5 домашних растений, которые стоит перестать поливать в ноябре: это пойдет им на пользу

Кактусы и суккуленты зимой почти не нуждаются в поливе

Суккуленты

Главное отличие кактусов от других суккулентов заключается в том, где они накапливают воду. Кактусы хранят ее преимущественно в стеблях, а суккуленты – в листьях, корнях или стеблях. Розеточные суккуленты, в частности эхеверии, не обязательно полностью лишать полива. Однако увлажнять почву нужно очень умеренно – только когда листья начинают сморщиваться. В прохладном помещении с недостаточным освещением чрезмерно влажная почва быстро приводит к загниванию основания растения. Поэтому земля в горшке должна быть лишь слегка влажной.

Поскольку суккуленты накапливают воду в разных частях растения, зимой они расходуют ее очень медленно. Ричард Баркер советует поливать их только тогда, когда почва полностью высохнет, а листья начнут сморщиваться или становиться мягкими. Если растение перешло в состояние покоя, полив можно вообще прекратить.

Сансевиерия

Одно из самых популярных комнатных растений также нуждается в значительно меньшем количестве воды в холодное время года. В это время оно может неделями обходиться без полива. Поэтому, прежде чем браться за лейку, дайте почве, в которой оно растет, полностью высохнуть, ведь холодная и при этом влажная земля быстро приводит к загниванию корней сансевиерии. Если вам сложно определить, высохла ли земля, просто погрузите палец в почву на несколько сантиметров. Если там ощущается влага, поливать не нужно. Также можно воспользоваться датчиком влажности почвы.

Алоэ вера

Зимой алоэ растет медленнее и очень экономно расходует запасы воды в листьях. Поэтому привычный график полива стоит приостановить и увлажнять почву только после того, как она полностью высохнет. Следите за ним примерно так же, как и за сансевиерией.

5 домашних растений, которые стоит перестать поливать в ноябре: это пойдет им на пользу

Если каладиум начал сбрасывать листья на зиму, лучше обеспечить ему на этот период полный покой. Источник: Pexels

Каладиумы

Каладиумы, которые также называют "слоновьими ушами", отличаются яркой окраской и необычными узорами на листьях. Однако любоваться ими круглый год не получится: осенью эти растения естественным образом переходят в состояние покоя. Эти теплолюбивые многолетники растут из подземных клубней. Когда осенью световой день сокращается, а температура снижается, их яркие листья постепенно отмирают, и растение впадает в своеобразную спячку.

Когда листья каладиумов начинают желтеть, увядать и засыхать, полив нужно прекратить. Горшок стоит перенести в прохладное темное место, например в свободную комнату или коридор, где температура будет держаться в пределах 10-16 °C. А возвращать каладиум к активному росту нужно весной – обычно с марта по май. Для этого горшок переносят в светлое помещение с температурой 18-25 °C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким комнатным растениям зимой нужны не только полив, но и подкормка.

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