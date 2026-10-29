40 деятелей искусства из 19 стран: в поврежденном российским ударом Национальном музее ''Чернобыль'' пройдет выставка CHORNOBYL40

30 октября 2026 года в Национальном музее "Чернобыль" в Киеве откроется международная выставка "Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего". Она объединит 40 художников из 19 стран и 30 работ, созданных на стыке искусства, науки и технологий – с помощью виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, 3D-технологий, видео, пространственного звука и интерактивных медиа. Киевская премьера продлится всего 14 дней, после чего выставку покажут в Берлине, Тулузе и Мадриде. Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда и программы "Креативная Европа". Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации.

Видео дня

Выставка "Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего" будет интересна и ценителям современного искусства, и семьям с детьми. Она сочетает познавательную часть с художественными высказываниями и позволяет исследовать сложные темы через видео, интерактивные инсталляции, XR-технологии и работы в VR-шлемах. Посетителей будут сопровождать медиаторы на украинском и английском языках.

CHORNOBYL40 рассматривает Чернобыль не только как катастрофу прошлого, но и как систему знаний, необходимых сегодня: о цене умалчивания, пределах технологического контроля, ядерной безопасности, экологических последствиях, потере дома, человеческой ответственности и решениях, последствия которых ощущают поколения.

Лекторская программа выставки будет включатьтри тематических дня: о ликвидаторах, ЧАЭС и ядерной безопасности; экологии, науке и будущем зоны отчуждения; культуре, музеях и общей ответственности Украины и Европы, а также презентации VR-фильма "Прометей" и XR-выставки "Уроки Чернобыля". Профильные организации и школы смогут зарегистрировать групповые посещения, а расписание мероприятий будет опубликовано в социальных сетях проекта.

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Кураторское видение выставки смещает внимание с устоявшихся образов руин и заброшенной Зоны к людям, знаниям и выбору. Чернобыль предстает как опыт, способный помочь современному миру говорить о памяти, свободе, технологиях, правде и ответственности перед будущими поколениями.

"Для города, который живет во время войны, это возможность встретиться с международным художественным проектом в момент его рождения. Увидеть, как украинская история становится предметом внимательной работы авторов из разных уголков мира. Почувствовать, как много современная Украина может сказать Европе о памяти, свободе, ответственности и будущем. И стать среди первых зрителей выставки, которая затем отправится в Мадрид, Берлин и Тулузу", – комментирует Валерий Коршунов, главный куратор выставки CHORNOBYL40, председатель ОО "Европейский Институт Чернобыля".

Главные истории дня

Национальный музей "Чернобыль" понес значительные разрушения в результате российской ракетной атаки. Экспозиционные залы уничтожены, однако уцелел новый выставочный зал, где и пройдет выставка. Начало международной выставки именно здесь имеет особое значение. Российские ракеты могут повредить здание и уничтожить часть экспозиции, но они не способны остановить работу музея. Он продолжает говорить правду, создавать новые смыслы и передавать украинские свидетельства миру.

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Разрушение музея остро показало, почему цифровизация коллекций, документирование и долгосрочное сохранение культурного наследия – не второстепенные технические задачи, а вопрос безопасности памяти.

"Можно физически уничтожить стены Музея, но память уничтожить невозможно, если мир объединяется ради ее сохранения. Музей должен продолжать свою миссию: говорить правду, учить, объединять людей и беречь историю для будущих поколений. Международное партнерство, солидарность и общие усилия – залог того, что Чернобыль останется не только страницей прошлого, но и важным посланием для будущих поколений всего мира", – Виталина Мартыновская, генеральный директор Национального музея "Чернобыль".

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Для посетителя выставки это возможность почувствовать, насколько разным может быть современное искусство: как оно работает с телесным присутствием, меняет масштаб нашего взгляда, превращает данные в чувственный опыт и открывает новые способы понимать сложные события.

Масштаб CHORNOBYL40 вырастает из масштаба сотрудничества. На этот разкаталог художников объединяет авторов из 19 стран, работающих в Украине, Франции, Германии, Великобритании, Австрии, Австралии, Бельгии, Латвии, Литве, Нидерландах, Норвегии, Омане, Южной Корее, Польше, Румынии, Сингапуре, Словении, США и Финляндии. За этой географией – разные художественные школы, профессиональные среды, личный опыт и способы задавать вопросы. Их объединила готовность посвятить время истории Украины и работать с ней внимательно, в диалоге с ее носителями.

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Украинское присутствие в этом сотрудничестве особенно весомо: вкаталоге резиденции – 22 украинских автора и авторки. Среди них – Вероника Чередниченко, Мария Прошковская, Александр Сирус, Алина Волкова, Виталий Янковый, Олеся Билык, Яна Макух. К киевской программе также присоединяются Астиан Рей и Олег Харч. Рядом с ними в международном сообществе проекта – Arnaud Cassone, Jean-Marc Matos, Milad Forouzandeh, Wingel Mendoza и другие авторы. Так возникает среда, в которой украинский опыт встречается со множеством художественных перспектив и обретает новое звучание.

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Отдельный повод прийти на выставку – международная VR-подборка. В ней представлены работы Mélanie Courtinat, Thierry Loa и Ugo Arsac. Среди них – работы, представленные в Venice Immersive Венецианского кинофестиваля и программе SXSW, а также работа – лауреат FIPADOC.

Киевская публика получит доступ к искусству, уже представленному на международных фестивальных площадках, в общей программе с новыми украинскими и международными работами. Увидеть их именно здесь, в Национальном музее "Чернобыль", означает получить еще один, особый контекст: здесь разговор о технологическом мире, окружающей среде и человеческой уязвимости происходит рядом со свидетельствами истории, изменившей представления об этих вещах.

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История создания новых экспонатов выставки CHORNOBYL40 также уникальна – она опирается на опыт проектов "Артефакт Чернобыль 33/34" и "Чернобыль 35", многолетних исследований, международных художественных программ и экспериментов с цифровыми форматами команды ОО "Европейский институт Чернобыля".

Экспонаты для этих выставок художники создают во время международной арт-резиденции в формате art & science, где они тесно сотрудничают с учеными, ликвидаторами, исследователями, кураторами и технологическими менторами. Такое сотрудничество позволяет объединить в экспонатах авторскую свободу, художественное самовыражение и новейшие технологии с проверкой исторического и научного контекста.

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На протяжении двух месяцев участники проекта слушали лекции, работали с историческими источниками, обсуждали экологию, энергетику, ядерную безопасность и этику работы с травматической памятью, развивали свои концепции вместе с кураторами и технологическими менторами. Это принципиально важно для темы, вокруг которой десятилетиями возникали мифы, сенсационные образы и упрощения. Таким образом, CHORNOBYL40 создает пространство для вдумчивой, этически ответственной работы с памятью. В результате сформировано 20 новых концепций экспонатов, которые будут представлены на выставках в европейской части проекта – в Берлине, Тулузе и Мадриде.

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CHORNOBYL40 – международный проект, но его кураторскую рамку формирует украинская команда. Проект реализует ОО "Европейский институт Чернобыля" в партнерстве с Transfera Media Arts / MADATAC в Мадриде, Gate22 в Тулузе и Labo’s World в Берлине. Куратор проекта – Валерий Коршунов.

Именно украинская команда открывает доступ к источникам и свидетельствам, определяет этические границы, задает вопросы и формирует язык, на котором этот опыт будет представлен миру. Международный взгляд работает не вместо украинского, а вместе с ним. Таким образом Украина не только сохраняет собственную память, но и предлагает миру рамку для осмысления общих вызовов: ядерной безопасности, экологической ответственности, технологического развития, дезинформации и защиты культурного наследия.

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Выставка будет работать с 30 октября до 12 ноября 2026 года, ежедневно с 11:00 до 19:00.

Место: Национальный музей "Чернобыль", Киев, переулок Хорива, 1.

Национальный музей "Чернобыль", Киев, переулок Хорива, 1. Вход: бесплатный, по предварительной регистрации на конкретное время по ссылке.

"Чернобыль 40: Новые смыслы ради устойчивого будущего" – это возможность увидеть, как украинский опыт превращается в язык, понятный миру. И присутствовать в момент, когда этот разговор только начинается.

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