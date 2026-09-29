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40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Time to read2 мин
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40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд
Джои Честнат на Фестивале блинов в субботу, 26 сентября 2026 года, в Уильямсбурге (штат Вирджиния, США)
Источник: Visit Williamsburg

В США 18-кратный чемпион по поеданию хот-догов Джои Честнат установил новый рекорд. Всего за 10 минут он съел 40 панкейков, обойдя всех соперников и получив приз в размере 25 000 долларов.

Чемпионат мира по поеданию блинчиков состоялся в Уильямсбурге (штат Вирджиния) в воскресенье, 26 сентября. Об этом пишет портал Wide Open Country.

Для Честната, уроженца Кентукки, это был первый конкурс по поеданию панкейков, хотя он регулярно участвует в других подобных фестивалях.

До него рекордом считался показатель в 35 съеденных за 10 минут блинов. Перед соревнованием американец заявлял, что ключом к победе является "идеальный ритм дыхания, кусания, жевания и глотания".

Он также признался, что с пятницы не употреблял твёрдой пищи в целях подготовки. Зато мужчина в течение недели избегал сахара и придерживался диеты с высоким содержанием клетчатки.

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40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд

Джої Честнат – регулярний учасник конкурсів із поїдання їжі

Источник: Instagram @joeychestnut

Что предшествовало

Честнат одержал свою рекордную 18-ю победу в соревнованиях по поеданию хот-догов от заведения Nathan's в День Независимости США (4 июля). Тогда он съел 66 хот-догов за 10 минут (всего это 18 000 калорий). Это впечатляющее выступление превзошло результат Патрика Бертолетти, занявшего второе место, на 15 хот-догов.

"Это мечта... Нет лучшего места на Земле", — сказал Честнат, завершив соревнование победой. Американец назвал конкурсы по поеданию хот-догов "самым патриотичным видом спорта, который у нас есть".

40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд

Джої Честнат. Архівне фото

Источник: Instagram @joeychestnut

40 блинов за 10 минут: американец установил необычный рекорд

Джої Честнат. Архівне фото

Источник: Instagram @joeychestnut

Как писал OBOZ.UA, недавно 11-летняя Кира Касинец из Ужгорода установила мировой рекорд по скороречию. На сцене шоу "Украина ищет таланты" девочка наизусть продекламировала текст из 1328 слов и 2780 слогов за 7 минут 35 секунд.

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