4 знака зодиака наконец-то почувствуют облегчения после долгого застоя: жизнь возвращается в нормальное русло, и все дела пойдут идеально

Последние несколько месяцев были далеко не простыми, но жизнь наконец-то возвращается в нормальное русло для четырех знаков зодиака. За это мы можем поблагодарить прямое движение Плутона. По словам астролога Эвана Натаниэля Грима, Плутон – это "планета, которая толкает нас в самые глубокие, самые сокровенные миры". В период ретроградного движения это может быть довольно изнурительное время.

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Но с 15 октября планета трансформации переходит в прямое движение, а это значит, что мы наконец-то можем немного отдохнуть. Мы проделали внутреннюю работу, и теперь пришло время для нашей награды, пишет Yourtango.

Скорпион

Скорпион, ты застрял в рутине . Как бы тебе ни хотелось действовать и двигаться вперед, последние несколько месяцев были временем размышлений. Ты исследовал все: от своих страхов и привязанностей до того, чего ты действительно хочешь от жизни. Это было нелегко, но очень познавательно.

Теперь, когда Плутон находится в прямом движении в Водолее, все наконец-то возвращается в норму. Однако это не значит, что все, через что вы прошли, не имело смысла. Вы многому научились, и этот опыт вы переносите в новую главу своей жизни. Это значит, что теперь вы "можете действовать более смело", – сказал Грим, – и "управлять ситуациями, лучше понимая, кто здесь главный".

Телец

Тельцы, вам пришлось нелегко. С мая, когда Плутон перешел в ретроградное движение, ваши отношения, особенно, были полным провалом. Но с возвращением этой мощной планеты в прямое движение ситуация улучшается. По словам Грима, вам будет "легче избегать конфликтов". Но это не значит, что их совсем не будет.

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Даже когда жизнь идет своим чередом, люди всегда будут создавать проблемы. Сейчас вам просто лучше держаться от них подальше. "Во время ретроградного движения Венеры вы все еще будете размышлять, возможно, даже дважды осознавая, что кто-то действительно пытался вас сломить", – сказал астролог.

Но на этот раз вы не поддадитесь этому. Вместо этого вы отступите и защитите свое душевное спокойствие .

Лев

Вы переживайте это уже несколько месяцев, и это, несомненно, непросто. Но это также многому тебя научило. Ты узнал много нового как о себе, так и о людях в своей жизни. Теперь жизнь возвращается в нормальное русло, и ты несешь с собой эту новообретенную мудрость.

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В результате самоанализа вы поняли, что вас сдерживало. Возможно, это были какие-то отношения или вредная привычка. Может быть, это повторяющаяся модель поведения. Что бы это ни было, вы готовы попрощаться. По словам Грима, вы "теперь с радостью покинете любую ситуацию, которая препятствовала эволюции".

Водолей

Наконец-то ситуация меняется в вашу пользу, Водолей. За последние несколько месяцев вам пришлось многое пережить, но всему есть предел. Вы готовы взять себя в руки и вернуть все в нормальное русло. А в идеале – даже лучше, чем раньше.

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Плутон сейчас находится в прямом движении в вашем знаке зодиака, и планета трансформации помогает вам значительно повысить свой уровень. С этого момента, по словам Грима, ожидайте, что вам будет "легче добиться финансовой власти или, в циничном смысле, перехитрить других ради власти". Прямо сейчас все, о чем вы мечтали, уже ваше, если вы будете действовать стратегически и открыты для обратной связи.

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