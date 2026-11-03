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Андрей Ильенко
Андрей Ильенко

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Новости. Общество / Мнения
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29 погибших и 48 пропавших без вести в Комышевахе. Но интернет обсуждает выдуманные пыточные

29 погибших и 48 пропавших без вести в Комышевахе. Но интернет обсуждает выдуманные пыточные
Последствия российского удара по Комышувахе. Источник: ГСЧС

29 погибших и 48 пропавших без вести после российского авиаудара по Комышувахе.

Но весь украинский интернет обсуждает не это, а очередного мальчика в трусиках из выдуманной "пыточной".

Далее текст на языке оригинала.

Підбурювачами погрому виявились (як несподівано) промосковські ряжені. І вони досі на волі.

Якщо жорсткої реакції держави не буде – завтра будь-який промосковський чорт в тіктоку оголосить будь-який військовий обʼєкт чи просто хату, де живуть військові, "підпільною тюрмою" і влаштує наступний погром. І питання людських жертв у такому сценарії – лише питання часу.

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І я не перестану це повторювати. Воююча країна не може існувати де-факто без військової юстиції. Не повинні бойові підрозділи займатися СЗЧшниками і тому подібними питаннями. Армія має воювати, а відповідні органи правопорядку – займатися правопорушниками.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Телеграм Андрея Ильенко
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