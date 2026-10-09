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2027 год по восточному календарю: какое животное станет символом

Юлия Потерянко
Юлия Потерянко
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2027 год по восточному календарю: какое животное станет символом
2027 год будет годом Красной Козы

Зимние праздники, как ни крути, приближаются, и многим интересно, какое животное станет символом 2027 года по восточному календарю. И какой, к тому же, будет его стихия.

OBOZ.UA рассказывает, кто, если верить китайской астрологии, станет покровителем следующего года. И когда именно это животное вступит в свои права.

Год Огненной Козы: цвет и ключевые характеристики

Итак, по восточному зодиаку символом 2027 года станет Красная Огненная Коза (или, по другой трактовке, Овца). Главный цвет этого периода – красный и все его теплые оттенки, от огненно-оранжевого до глубокого пурпурного, олицетворяющие стихию Огня.

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Восточные астрологи считают, что сочетание мягкой, творческой натуры Козы со страстным и непредсказуемым Огнем делает этот год временем смелых решений, вспышек вдохновения и активных перемен. Считается, что Красная Коза способствует развитию искусства, семейному уюту и эмоциональному раскрытию, однако требует гибкости и умения избегать излишней импульсивности.

Когда именно начнется год Огненной Козы

По традиционному лунно-солнечному календарю восточный Новый год никогда не совпадает с 1 января. Он приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния. В Китае этот день считается праздником весны.

Год Красной Огненной Козы официально начнется 6 февраля 2027 года. Именно в этот день начнется следующий год по восточному календарю. Торжества продлятся целых две недели и завершатся Праздником фонарей 20 февраля. Год Козы продлится до 25 января 2028 года, когда начнется год Зеленой Обезьяны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, куда в Европе можно поехать на рождественскую ярмарку этой зимой.

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